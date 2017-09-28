Псковские депутаты не поддержали идею наказывать организаторов митингов за отказ от их проведения

15:49, 28 сентября 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания не поддержали представленную парламентарием Натальей Тудаковой законодательную инициативу по внесению в Государственную Думу поправок в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и статью 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 12-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 сентября.

Наталья Тудакова пояснила, что предлагается установить ответственность организаторов за не уведомление своевременно об отказе проводить ранее заявленное публичное мероприятие.

Действующим законодательством предусмотрено, что в случае отказа организатора публичного мероприятия от его проведения он обязан принять меры по прекращению предварительной агитации и информированию граждан и органа исполнительной власти субъекта Федерации или органа местного самоуправления, которым подано уведомление о проведении данного публичного мероприятия, о принятом решении. Однако ни порядок предоставления, ни ответственность за непредставление вышеназванной информации законодательством не предусмотрены.

Кроме того, предлагается установить обязанность органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления при получении информации от организатора о не проведении публичного мероприятия доводить до сведения об освободившемся месте для проведения публичного мероприятия иных организаторов публичных мероприятий в случае совпадения места и времени в порядке очередности поданных уведомлений.

Председатель комитета Собрания по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников сообщил, что комитет рекомендует отклонить данную инициативу.

В итоге большинством голосов депутаты проголосовали против предложения Натальи Тудаковой.