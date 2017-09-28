0
18:41
Инаугурация Цецерского И.Н. на пост главы города Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:20
12-я сессия Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:05
Александр Котов: Законопроект Ульяны Михайловой не несет никакой смысловой нагрузки
14:22
Псковские депутаты внесли изменения в порядок подачи уведомлений о проведении публичных мероприятий
17:57
Руководителем фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме избран Денис Иванов
21:58
Депутаты обсудили с главой Пскова новую структуру и предполагаемый персональный состав комитетов гордумы
13:55
Николай Козловский вступил в должность главы города Великие Луки
Еще новости
Политика

Псковские депутаты не поддержали идею наказывать организаторов митингов за отказ от их проведения

Депутаты Псковского областного Собрания не поддержали представленную парламентарием Натальей Тудаковой законодательную инициативу по внесению в Государственную Думу поправок в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и статью 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 12-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 сентября.

Наталья Тудакова пояснила, что предлагается установить ответственность организаторов за не уведомление своевременно об отказе проводить ранее заявленное публичное мероприятие.

Действующим законодательством предусмотрено, что в случае отказа организатора публичного мероприятия от его проведения он обязан принять меры по прекращению предварительной агитации и информированию граждан и органа исполнительной власти субъекта Федерации или органа местного самоуправления, которым подано уведомление о проведении данного публичного мероприятия, о принятом решении. Однако ни порядок предоставления, ни ответственность за непредставление вышеназванной информации законодательством не предусмотрены.

Кроме того, предлагается установить обязанность органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления при получении информации от организатора о не проведении публичного мероприятия доводить до сведения об освободившемся месте для проведения публичного мероприятия иных организаторов публичных мероприятий в случае совпадения места и времени в порядке очередности поданных уведомлений.

Председатель комитета Собрания по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников сообщил, что комитет рекомендует отклонить данную инициативу.

В итоге большинством голосов депутаты проголосовали против предложения Натальи Тудаковой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Инаугурация Цецерского И.Н. на пост главы города Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 сентября 2017
Инаугурация Цецерского И.Н. на пост главы города Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12-я сессия Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 сентября 2017
12-я сессия Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Александр Котов: Законопроект Ульяны Михайловой не несет никакой смысловой нагрузки
28 сентября 2017
Александр Котов: Законопроект Ульяны Михайловой не несет никакой смысловой нагрузки
Псковские депутаты внесли изменения в порядок подачи уведомлений о проведении публичных мероприятий
28 сентября 2017
Псковские депутаты внесли изменения в порядок подачи уведомлений о проведении публичных мероприятий
Руководителем фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме избран Денис Иванов
26 сентября 2017
Руководителем фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме избран Денис Иванов 3
Депутаты обсудили с главой Пскова новую структуру и предполагаемый персональный состав комитетов гордумы
25 сентября 2017
Депутаты обсудили с главой Пскова новую структуру и предполагаемый персональный состав комитетов гордумы 1
Николай Козловский вступил в должность главы города Великие Луки
25 сентября 2017
Николай Козловский вступил в должность главы города Великие Луки 7
Андрей Турчак поздравил Ивана Цецерского с избранием на пост главы Пскова
22 сентября 2017
Андрей Турчак поздравил Ивана Цецерского с избранием на пост главы Пскова 7

Идет загрузка...