Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО)
Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала консультант Государственного управления образования Псковской области, курирующая все детские сады региона Ольга Шрайнер.
Накануне в Пскове отметили День работников дошкольного образования. В эксклюзивном интервью ПАИ «главная по садикам» Ольга Шрайнер рассказала, на что детсады могут собирать с родителей деньги совершенно легально, а какие требования заведующих вне закона, как работают «новаторские» детсады, о единственном в Пскове лицензированном частном садике, о том, какая температура должна быть в помещениях сада и какую зарплату должны получать воспитатели.