0
18:08
Студию красоты Lorraine посетили участницы «Миссис Бабушка Псков 2017»
17:48
Иван Цецерский вступил в должность главы Пскова
16:50
Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО)
16:00
Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти
14:17
Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области
13:29
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе
12:55
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
Еще новости
Общество

Пресечение массовых беспорядков отработал псковский «Зубр» в Ваулиных Горах

В Ваулиных Горах сводный отряд Псковской оперативной зоны и отряд особого назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области провел тренировку по пресечению массовых противоправных действий осуждённых и лиц, содержащихся под стражей в соседних территориальных органах УИС.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в ходе тренировки, особое внимание уделялось как индивидуальной подготовке, так и слаженности действий групп боевого порядка.

Сводные отряды отрабатывали основные способы действий в составе подразделения, различные виды построения, а также эффективного применения специальных средств.

В завершение тренировки заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Александр Соловьёв поблагодарил личный состав за работу с полной отдачей и успешное выполнение всех поставленных задач.

«Основной целью подобных тренировок является совершенствование форм и методов работы с сотрудниками и их мобилизации на успешное выполнение задач в условиях, максимально приближенных к реальным», - отметили в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе, в УФСИН России по Псковской области на постоянной основе проходят тренировки по совершенствованию системы подготовки сил и средств, к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Студию красоты Lorraine посетили участницы «Миссис Бабушка Псков 2017»
28 сентября 2017
Студию красоты Lorraine посетили участницы «Миссис Бабушка Псков 2017»
Иван Цецерский вступил в должность главы Пскова
28 сентября 2017
Иван Цецерский вступил в должность главы Пскова 1
Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО)
28 сентября 2017
Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО)
Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти
28 сентября 2017
Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти
Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области
28 сентября 2017
Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе
28 сентября 2017
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе 3
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
28 сентября 2017
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
Отчитываться о доходах перед губернатором обязали муниципальных чиновников в Псковской области
28 сентября 2017
Отчитываться о доходах перед губернатором обязали муниципальных чиновников в Псковской области

Идет загрузка...