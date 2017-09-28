Пресечение массовых беспорядков отработал псковский «Зубр» в Ваулиных Горах

18:07, 28 сентября 2017, ПАИ

В Ваулиных Горах сводный отряд Псковской оперативной зоны и отряд особого назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области провел тренировку по пресечению массовых противоправных действий осуждённых и лиц, содержащихся под стражей в соседних территориальных органах УИС.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в ходе тренировки, особое внимание уделялось как индивидуальной подготовке, так и слаженности действий групп боевого порядка.

Сводные отряды отрабатывали основные способы действий в составе подразделения, различные виды построения, а также эффективного применения специальных средств.

В завершение тренировки заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Александр Соловьёв поблагодарил личный состав за работу с полной отдачей и успешное выполнение всех поставленных задач.

«Основной целью подобных тренировок является совершенствование форм и методов работы с сотрудниками и их мобилизации на успешное выполнение задач в условиях, максимально приближенных к реальным», - отметили в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе, в УФСИН России по Псковской области на постоянной основе проходят тренировки по совершенствованию системы подготовки сил и средств, к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств.