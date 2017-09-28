Александр Котов: Законопроект Ульяны Михайловой не несет никакой смысловой нагрузки

16:05, 28 сентября 2017, ПАИ

«Законопроект Ульяны Александровны Михайловой не несет никакой смысловой нагрузки. Голосуя против него, депутатское большинство руководствовалось этим соображением», - заявил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, комментируя состоявшееся сегодня, 28 сентября, на 12-й сессии ПОС рассмотрение внесенной председателем областного Совета профсоюзов Ульяной Михайловой поправки в региональный закон «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области».

Напомним, законопроект касался установления временного критерия для проведения индексации должностных окладов работников бюджетной сферы. Поправка в закон заключалась в том, что в текст статьи об индексации добавлялись слова «не реже одного раза в год».

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Александр Котов пояснил: «Многие считают, что в законопроекте речь идет о фактическом увеличении заработной платы работников бюджетной сферы. Но на самом деле речь идет о порядке индексации: должна проводиться ежегодно». «Не хотелось бы использовать такие выражения, но это популистский проект. Прими мы его или нет - ничего не изменится в плане увеличения зарплаты», - добавил спикер.