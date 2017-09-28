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Общество

24 молодых специалиста пополнили дошкольные учреждения Псковской области этом году

В 2017 году дошкольные учреждения Псковской области пополнили 24 молодых специалиста. Об этом в прямом эфире проекта ПАИ-live 28 сентября рассказала консультант Государственного управления образования Псковской области, курирующая все детские сады региона Ольга Шрайнер.

По ее словам, в Пскове таких молодых воспитателей 13. Порядка 40% всех сотрудников дошкольных учреждений составляют воспитатели до 40 лет. «Молодые идут не только из-за того, что им выплачиваются «подъемные» средства первые три года, а также от того, что эта работа вызывает у них интерес», - добавила Ольга Шрайнер.

«Научить ребенка читать – это не цель дошкольного образования. Мы должны воспитать хорошего человека, воспитать в нем хорошие и благородные качества», - заключила Ольга Шрайнер.

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