24 молодых специалиста пополнили дошкольные учреждения Псковской области этом году

18:02, 28 сентября 2017, ПАИ

В 2017 году дошкольные учреждения Псковской области пополнили 24 молодых специалиста. Об этом в прямом эфире проекта ПАИ-live 28 сентября рассказала консультант Государственного управления образования Псковской области, курирующая все детские сады региона Ольга Шрайнер.

По ее словам, в Пскове таких молодых воспитателей 13. Порядка 40% всех сотрудников дошкольных учреждений составляют воспитатели до 40 лет. «Молодые идут не только из-за того, что им выплачиваются «подъемные» средства первые три года, а также от того, что эта работа вызывает у них интерес», - добавила Ольга Шрайнер.

«Научить ребенка читать – это не цель дошкольного образования. Мы должны воспитать хорошего человека, воспитать в нем хорошие и благородные качества», - заключила Ольга Шрайнер.