Отмену муниципального фильтра на выборах губернаторов не поддержало Псковское облсобрание

16:28, 28 сентября 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания на сессии 28 сентября рассмотрели предложение своего коллеги от партии «Яблоко» Льва Шлосберга о частичной отмене муниципального фильтра на выборах губернаторов. Он предлагал Собранию обратиться с законодательной инициативой в Государственную Думу о внесении соответствующих поправок в Федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» , предаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Лев Шлосберг предлагал распространить на выборы губернаторов тот же принцип, который действует при выдвижении кандидатов в Государственную Думу и заксобрания, когда парламентские партии освобождаются от сбора подписей.

Поддержал коллегу депутат от КПРФ Пётр Алексеенко, по подсчётам которого на сегодняшний день в области имеются только две партии, которые имеют достаточное количество депутатов, чтобы легко пройти муниципальный фильтр. «Выходит, что остальные не смогут участвовать в выборах губернатора, или вынуждены будут идти к кому-то на поклон», - сказал он.

А представительница «Справедливой России» Наталья Тудакова напомнила, что справедливороссы сразу были против введения муниципального фильтра. «Сейчас понятно, что подписи депутатов являются предметом определённого торга», - заявила она.

В итоге большинством голосов депутатов инициатива была отклонена.