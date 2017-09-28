Карантинный режим по повилике отменён в двух районах Псковской области

17:15, 28 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области упразднён ряд карантинных фитосанитарных зон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Должностные лица ведомства провели контрольные обследования в карантинной фитосанитарной зоне по повилике, очаги сорного растения не выявлены. В связи с этим приказом Управления от 27 сентября упразднены карантинные фитосанитарные зоны и отменен карантинный фитосанитарный режим на территориях ООО «Птицефабрика «Борки» Великолукского района (на земельном участке площадью 21,5 га северо-западнее деревни Лоскатухино, 8 км южнее деревни Борки) и СХПК «Лёховский» Невельского района (на участке площадью 100,5 га в 16 км от деревни Лёхово, вдоль трассы Невель – Усвяты).