0
18:08
Студию красоты Lorraine посетили участницы «Миссис Бабушка Псков 2017»
17:48
Иван Цецерский вступил в должность главы Пскова
16:50
Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО)
16:00
Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти
14:17
Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области
13:29
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе
12:55
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
Еще новости
Общество

Карантинный режим по повилике отменён в двух районах Псковской области

В Псковской области упразднён ряд карантинных фитосанитарных зон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Должностные лица ведомства провели контрольные обследования в карантинной фитосанитарной зоне по повилике, очаги сорного растения не выявлены. В связи с этим приказом Управления от 27 сентября упразднены карантинные фитосанитарные зоны и отменен  карантинный фитосанитарный режим на территориях ООО «Птицефабрика «Борки» Великолукского района (на земельном участке площадью 21,5 га северо-западнее деревни Лоскатухино, 8 км южнее деревни Борки) и СХПК «Лёховский» Невельского района (на участке площадью 100,5 га в 16 км от деревни Лёхово, вдоль трассы Невель – Усвяты). 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Студию красоты Lorraine посетили участницы «Миссис Бабушка Псков 2017»
28 сентября 2017
Студию красоты Lorraine посетили участницы «Миссис Бабушка Псков 2017»
Иван Цецерский вступил в должность главы Пскова
28 сентября 2017
Иван Цецерский вступил в должность главы Пскова 1
Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО)
28 сентября 2017
Все в сад: ПАИ-live с Ольгой Шрайнер (ВИДЕО)
Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти
28 сентября 2017
Полномочия по установке тарифов на перевозки в Псковской области переданы региональной власти
Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области
28 сентября 2017
Упрощена процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Псковской области
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе
28 сентября 2017
Протоиерей Александр Михайлов: Не памятники нужно создавать на кладбищах, а Бога в себе 3
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
28 сентября 2017
Вечеринка «25 оттенков SHINE» пройдет в Пскове 7 октября
Отчитываться о доходах перед губернатором обязали муниципальных чиновников в Псковской области
28 сентября 2017
Отчитываться о доходах перед губернатором обязали муниципальных чиновников в Псковской области

Идет загрузка...