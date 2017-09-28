200 детей за год распределены в ясли в Пскове

16:41, 28 сентября 2017, ПАИ

В 2017 году в Пскове удалось распределить в ясли 200 детей, столько же ещё дополнительных мест предстоит открыть, сообщила в прямом эфире проекта ПАИ-live консультант Государственного управления образования Псковской области, курирующая все детские сады региона Ольга Шрайнер.

По ее словам, в Пскове ситуация с местами немного сложнее, чем в районах. «В Пскове быстро растут микрорайоны, быстро застраиваются», - пояснила собеседница агентства и напомнила, что кроме детских садов, ребенка можно устроить в группу кратковременного пребывания. Также, по ее словам, если у родителей есть острая необходимость выйти на работу, они могут воспользоваться частным детсадом.

«Очень радостно нам, что появилось частное дошкольное учреждение, частный детсад. Он пока один», - отметила Ольга Шрайнер. Остальные, по ее словам, оказывают услуги без лицензий, получение которых носит индивидуальный характер.

«Мы стараемся, чтобы число мест было увеличено», - заверила консультант управления образования и добавила, что, возможно, в этом году будут открыты дополнительные места в муниципальных детсадах, если будут достигнуты определённые договоренности.