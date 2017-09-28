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Общество

Конференция псковского отделения Всероссийского совета местного самоуправления состоится 17 октября

17 октября в 15:00 в Пскове в Городском культурном центре состоится конференция Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» (ООО «ВСМС»). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Такое решение было принято сегодня, 28 сентября, на заседании президиума регионального совета отделения ООО «ВСМС», которое возглавил его председатель, член Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, глава города Пскова Иван Цецерский.

В рамках конференции планируется избрать делегатов и приглашённых участников на VI Съезд ООО «ВСМС», который состоится в Москве 8 ноября. Норма представительства от каждого регионального отделения: делегаты – 3 человека, приглашённые участники – до 5 человек.

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