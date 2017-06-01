Опочецких школьников торжественно посвятили в пешеходы

21:17, 28 сентября 2017, ПАИ

В рамках Недели безопасности в Опочке прошел праздник «Посвящение в пешеходы». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Госавтоинспекции по Псковской области, сотрудники ведомства совместно с преподавателями Детской школы искусств для юных участников дорожного движения провели церемонию торжественного посвящения в пешеходы.

В сопровождении инспектора по пропаганде безопасного дорожного движения Оксаны Алексеевой ребята организованной колонной прошли от школы до места проведения праздника через самый большой перекресток, регулируемый светофорами, соблюдая все ПДД для пешеходов.

В актовом зале представители отдела образования и сотрудники ГИБДД поздравили ребят с началом их первого учебного года и пожелала им отличных оценок и личных достижений. Взрослые обратили внимание учащихся на самое главное и важное для человека - бережное отношение к собственной жизни и здоровью, отметив, что эти ценности находятся в руках самого человека. От того насколько хорошо школьники будут знать и выполнять ПДД, будет зависеть не только их жизнь, но жизнь других людей.

Затем ребята познакомились с юными инспекторами движения и веселой Зеброй, которые подготовили для детей яркое представление в стихах об основных опасностях дороги, о правилах для пешеходов, о дорожных знаках и разметке, а закрепить новые знания первоклашкам помогло интерактивное слайд-шоу.

Юные участники дорожного движения отправились путешествовать по «станциям безопасности»: «загадки», «вождение автомобиля», «дорожный знак», «юный пешеход» и «станция игровая». Пройдя все испытания, ребята снова собрались в актовом зале, где их ждали необычные гости.

Поздравить первоклассников пришли мл. инспектор-кинолог Кинологического направления МО МВД России «Опочецкий» Наталья Васильева со своим четвероногим напарником - служебной собакой по кличке «Хей-Пятница Климсвевик». Четвероногий питомец тоже не остался в стороне от поздравлений и показал свой мастер - класс по поиску пропавшего ботинка.

В завершении праздничного мероприятия первоклассники со всей серьезностью произнесли слова клятвы «Юного пешехода».