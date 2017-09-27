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Спорт

150 спортсменов приняли участие в кроссе под девизом «Спорт против наркотиков»

В  Псковском районе  состоялся  традиционный  осенний легкоатлетический кросс. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этом состязании, организованном  при участии Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, приняли участие более 150 юных спортсменов.

На торжественной линейке перед началом стартов выступили руководители  управления образования Псковского района,  центра развития творчества детей и молодёжи, а также заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ольга Мирвалиева.

Организаторы, обращаясь к командам, которых объединил лозунг «Спорт против наркотиков!», отметили важность подобных мероприятий и пожелали спортсменам успехов на дистанциях. Кроме того, отмечалось, что употребление психоактивных веществ запрещено. И за данное нарушение установлена ответственность.

Соревнования проходили в разных возрастных  категориях и на различных дистанциях. 

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