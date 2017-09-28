Ульяна Михайловна обратилась к Максиму Жаворонкову по вопросу субсидирования Псковской типографии

19:43, 28 сентября 2017, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова направила заместителю губернатора Псковской области Максиму Жаворонкову обращение по вопросу субсидирования ГППО «Псковская областная типография». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов. «В Вашей компетенции, как заместителя губернатора Псковской области, находятся вопросы взаимодействия с федеральными органами власти. Высоко оценивая Ваши способности осуществлять защиту социально-трудовых прав трудящихся на территории Псковской области, которые Вы проявили во втором квартале 2017 года, просим Вас, настолько эффективно исполняющего роль защитника работающего населения Псковской области, в рамках Ваших полномочий содействовать в получении от администрации Псковской области в кратчайшие сроки (до 3 октября 2017 года) решения о субсидировании предприятия, подключиться к переговорному процессу с основным кредитором ГППО «Псковская областная типография» УФНС России по Псковской области», — говорится в обращении.

По результатам проведённого 31 августа 2017 года собрания кредиторов, на котором рассматривался отчёт внешнего управляющего, главным кредитором (УФНС России по Псковской области) было принято решение о признании ГППО «Псковская областная типография» банкротом, завершении процедуры внешнего управления и введении конкурсного производства с последующей ликвидацией действующего на сегодняшний момент предприятия. Между тем, профсоюзная сторона указывает, что на сегодня имеются сведения о положительной динамике развития производства, о намерениях администрации Псковской области включить субсидирование предприятия в бюджет 2018 года, что в свою очередь позволит сохранить предприятие.

Ранее председатель Псковского облсовпрофа направила соответствующее обращение губернатору Псковской области Андрею Турчаку с просьбой поручить администрации области в кратчайшие сроки (до 3 октября 2017 года) «подтвердить решение о субсидировании предприятия, подключиться к переговорному процессу с основным кредитором ГППО «Псковская областная типография».