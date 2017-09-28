Ульяна Михайловна обратилась к Максиму Жаворонкову по вопросу субсидирования Псковской типографии
Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова направила заместителю губернатора Псковской области Максиму Жаворонкову обращение по вопросу субсидирования ГППО «Псковская областная типография». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов. «В Вашей компетенции, как заместителя губернатора Псковской области, находятся вопросы взаимодействия с федеральными органами власти. Высоко оценивая Ваши способности осуществлять защиту социально-трудовых прав трудящихся на территории Псковской области, которые Вы проявили во втором квартале 2017 года, просим Вас, настолько эффективно исполняющего роль защитника работающего населения Псковской области, в рамках Ваших полномочий содействовать в получении от администрации Псковской области в кратчайшие сроки (до 3 октября 2017 года) решения о субсидировании предприятия, подключиться к переговорному процессу с основным кредитором ГППО «Псковская областная типография» УФНС России по Псковской области», — говорится в обращении.
По результатам проведённого 31 августа 2017 года собрания кредиторов, на котором рассматривался отчёт внешнего управляющего, главным кредитором (УФНС России по Псковской области) было принято решение о признании ГППО «Псковская областная типография» банкротом, завершении процедуры внешнего управления и введении конкурсного производства с последующей ликвидацией действующего на сегодняшний момент предприятия. Между тем, профсоюзная сторона указывает, что на сегодня имеются сведения о положительной динамике развития производства, о намерениях администрации Псковской области включить субсидирование предприятия в бюджет 2018 года, что в свою очередь позволит сохранить предприятие.
Ранее председатель Псковского облсовпрофа направила соответствующее обращение губернатору Псковской области Андрею Турчаку с просьбой поручить администрации области в кратчайшие сроки (до 3 октября 2017 года) «подтвердить решение о субсидировании предприятия, подключиться к переговорному процессу с основным кредитором ГППО «Псковская областная типография».