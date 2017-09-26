Военно-морской флот России в 2019 году пополнится двумя гидрографическими судами нового поколения

19:30, 28 сентября 2017, ПАИ

В состав ВМФ войдут два новейших гидрографических судна нового поколения проекта 19910. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.



«В 2019 году в состав ВМФ России войдут два новейших гидрографических судна (ГС) проекта 19910 с увеличенной автономностью плавания и усиленным ледовым классом», — цитирует Дыгало начальника управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитана первого ранга Сергея Травина.

Как заявил Травин, одно из гидрографических судов проекта 19910 строится на судостроительном предприятии «Вымпел» в Рыбинске и приказом главкома ВМФ ему присвоено наименование «Николай Скосырев», второе судно — «Александр Рогоцкий» — находится на стапелях Благовещенского судостроительного завода. Как подчеркнул Травин, все работы идут по графику и под контролем главного командования ВМФ.