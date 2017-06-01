Псковские мотоциклисты приняли участие в акции по популяризации световозвращающих элементов

19:35, 28 сентября 2017, ПАИ

В Пскове состоялась акция по популяризации световозвращающих элементов под лозунгом «Мотоциклисты тоже бывают пешеходами!». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, она была организована в рамках закрытия мотосезона. Более 350 участников – любителей двухколесного транспорта - собрались на горе Соколихе, чтобы торжественной колонной проехать по городским улицам. Организатором мероприятия уже не первый год выступил мотоклуб «Позитивная механика».

На этом мероприятии автоинспекторы и байкеры призывали граждан строго соблюдать скоростной режим, быть внимательными к водителям двухколесного транспорта, почаще смотреть в зеркало заднего вида. А юным участникам дорожного движения раздавали световозвращатели.

Горожане на этой акции увидели большое количество техники - от мощных мотоциклов до легких скутеров. Все желающие могли пообщаться и сфотографироваться с байкерами и их «железными конями». Мотоциклисты колонной проехали по центральным улицам Пскова, где их приветствовали автомобилисты и пешеходы.