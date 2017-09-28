В Пенсионном фонде запустили сервис подачи заявления на перерасчет пенсии

19:48, 28 сентября 2017, ПАИ

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявления на перерасчет пенсии. Об этом Псковском агентстве информации рассказали в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по Псковской области, новый сервис будет полезен российским пенсионерам, поскольку помимо беззаявительного перерасчета пенсии (августовская корректировка страховой пенсии работающих пенсионеров), существует перерасчет пенсии, который осуществляется в заявительном порядке.

Основанием для такого перерасчета может быть увеличение количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении, приобретение необходимого календарного стажа работы на Крайнем Севере, изменение категории получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца (например, ребенок, получающий страховую пенсию по случаю потери кормильца за одного родителя и впоследствии потерявший второго родителя, имеет право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии).

Помимо этого основанием для заявительного перерасчета страховой пенсии является наличие нестраховых периодов до 2015 года, которые дают право на повышение количества пенсионных баллов.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru.

Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru).

Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг.