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Общество

Жителям Великолукского района рассказали об опасности печного отопления

28 сентября 2017 года сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам проведён профилактический рейд в деревне Беседино Великолукского района. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, цель рейда - проведение противопожарного инструктажа с гражданами, а также лицами категорий неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых граждан и разъяснения им требований пожарной безопасности в жилых домах.

В ходе инструктажа было распространено 12 памяток о мерах пожарной безопасности, 12 листовок на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Соблюдение мер пожарной безопасности в лесах», проинструктировано восемь человек под роспись. Проведено обследование пяти жилых домов, выявлено одно место проживания неблагополучных категорий граждан. Проведен сход граждан, на котором присутствовало восемь человек.

В ходе рейда особое внимание было уделено гражданам, в чьих домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование. Граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории района и основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

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