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Общество

Активисты «Российского Красного Креста» посетили музей истории УМВД

Общественный совет при УМВД России по городу Пскову организовал для активистов регионального отделения организации «Российский Красный Крест» посещение музея истории  УМВД. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Директор музея Наталья  Громова представила вниманию экскурсантов подлинные документы, фотографии, оружие и  обмундирование сотрудников органов внутренних дел, рассказала об истории зарождения полиции в России и регионе.

Речь шла не только о достижениях нынешнего поколения полицейских, но и о подвигах стражей порядка в годы Великой Отечественной войны на Псковщине,  о  работе  по выявлению и ликвидации банд, совершавших тяжкие преступления в послевоенный период.

Не оставила равнодушными гостей  коллекция миниатюрных  деревянных  церквей, с любовью изготовленных Почетным гражданином города Пскова, ветераном войны и органов внутренних дел Сергеем Михайловичем Павловым. Впечатлили посетителей также спортивные достижения псковских полицейских, о которых свидетельствуют многочисленные кубки и грамоты.

Активисты «Красного Креста» поблагодарили представителей Общественного совета при УМВД России по городу Пскову за очень плодотворное и разноплановое сотрудничество.

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