Активисты «Российского Красного Креста» посетили музей истории УМВД

21:39, 28 сентября 2017, ПАИ

Общественный совет при УМВД России по городу Пскову организовал для активистов регионального отделения организации «Российский Красный Крест» посещение музея истории УМВД. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Директор музея Наталья Громова представила вниманию экскурсантов подлинные документы, фотографии, оружие и обмундирование сотрудников органов внутренних дел, рассказала об истории зарождения полиции в России и регионе.

Речь шла не только о достижениях нынешнего поколения полицейских, но и о подвигах стражей порядка в годы Великой Отечественной войны на Псковщине, о работе по выявлению и ликвидации банд, совершавших тяжкие преступления в послевоенный период.

Не оставила равнодушными гостей коллекция миниатюрных деревянных церквей, с любовью изготовленных Почетным гражданином города Пскова, ветераном войны и органов внутренних дел Сергеем Михайловичем Павловым. Впечатлили посетителей также спортивные достижения псковских полицейских, о которых свидетельствуют многочисленные кубки и грамоты.

Активисты «Красного Креста» поблагодарили представителей Общественного совета при УМВД России по городу Пскову за очень плодотворное и разноплановое сотрудничество.