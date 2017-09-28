Псковские власти поздравили дошкольных работников с Днем воспитателя

20:59, 28 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 28 сентября, в Пскове прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и дошкольного работника. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, поздравить заведующих детскими садами, воспитателей, нянь, музыкальных работников, логопедов, психологов пришли руководители города и области.

Приветствуя виновников торжества, заместитель главы администрации города Мария Михайлова подчеркнула значимость профессии педагога дошкольного образовательного учреждения. «Вы выбрали удивительную в мире профессию. Родители и государство доверяет вам самое ценное, своих детей. И мы уверены, что наши дети находятся в надежных руках. Вы находите «ключик» к каждому ребенку, в каждом видите личность. Вы окружаете малышей заботой, лаской и вниманием, закладываете все самое доброе и хорошее», - обратилась Мария Михайлова к работникам детских садов и поблагодарила их за сложный, ответственный труд, преданность выбранной профессии.

«Дошкольное образование формирует основные ценности поведения человека в будущем, это характер, манеры поведения, нравственные ценности, отношение к труду, окружающему миру. Система дошкольного образования Пскова постоянно развивается, растет количество детских садов, приходят молодые кадры, совершенствуется программа образования», - отметил и.о. начальника Государственного Управления образования Псковской области Геннадий Барышников.

К поздравлениям присоединился начальник Управления образования администрации города Игорь Прокофьев. Он поблагодарил воспитателей за их труд, профессионализм и пожелал им любви воспитанников, понимания родителей и дальнейших профессиональных успехов.

На праздничном вечере лучшие педагоги были отмечены наградами. Музыкальным подарком для них стали выступления творческих коллективов города.

День воспитателя и всех дошкольных работников в России отмечается 27 сентября.