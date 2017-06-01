Более 70 псковских школьников приняли участие в акции «Сердце для жизни»

20:52, 28 сентября 2017, ПАИ

28 сентября на территории МБОУ ЦО «Псковский педагогический комплекс» прошла региональная акция «Сердце для жизни». Как сообщили Псковскому агентству информации в РДШ Псковской области, в акции приняли участие более 70 школьников города и области.

Совместно с «Областным центром медицинской профилактики» для участников акции прошла обучающая программа, которую провела заведующая консультативно-оздоровительным отделением Олеся Масленникова по теме: «Факторы риска и признаки сердечно-сосудистых заболеваний, индивидуальная профилактика».

«Одним из действий к поддержанию здорового сердца - является занятие танцами» - подтвердил координатор регионального отделения «Российского движения школьников» Алёна Иванова, - именно поэтому в рамках акции были проведены мастер классы от вожатых лагеря «Стремительный» и хип-хоп центра «Хоть отбавляй».

После чего прошел танцевальный марафон, где все школы показали свои творческие номера и закрепили флешмобом.

Всем участникам акции были вручены дипломы за активное учстия.

В это же время в школе №12 города Великие Луки также провела региональную акцию «Сердце для жизни».

Во время проведения акции активистышколы вручили всем участникам мероприятия памятку «Как сохранить сердце здоровым». Перед учащимися 8 классов нашей школы выступила врач Великолукского отделения медицинской профилактики Областного центра медицинской профилактики Татьяна Кузьминина. Она рассказала ребятам о факторах, влияющих на здоровье сердца, о режиме дня, вредных привычках, которые оказывают вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему. По окончании встречи ребята провели флешмоб - создали фигуру в форме сердца возле главного входа в школу.