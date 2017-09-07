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Соцсфера

Псковский Красный Крест навестил своих подопечных

В рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове» сотрудники Красного Креста навестили свою подопечную Ольгу Павлову. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Псковского Красного Креста.

«Несмотря на заботу родных, пожилой женщине очень не хватает общения. Из-за плохого самочувствия, она не может посещать мероприятия, которые организованы в Красном Кресте для пожилых людей. Даже по дому она передвигается с помощью трости», - пояснили в пресс-службе Псковского Красного Креста.

Во время посещения пенсионерка немного рассказала о своей жизни, о детстве, на которое выпала фашистская оккупация и концлагерь. Всё пережитое в детстве помнит до настоящего времени и о том, что в 1943 году немцы насильно их увезли в Эстонию, далее они были перенаправлены в Латвию, и последнее их пребывание было в Германии в концлагере.

«Взрослых пленных гоняли на работу и за их труд кормили баландой. Чувство голода испытывали все: как взрослые, так и дети. Видела, как взрослых пленных немцы били плётками, - рассказала она гостям. - Находиться в этом концлагере было страшно. После освобождения в Псков вернулись только в сентябре 1945 года».

 В завершении встречи гости вручили хозяйке небольшие подарки от Красного Креста.

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