Псковский Красный Крест навестил своих подопечных

21:09, 28 сентября 2017, ПАИ

В рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове» сотрудники Красного Креста навестили свою подопечную Ольгу Павлову. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Псковского Красного Креста.

«Несмотря на заботу родных, пожилой женщине очень не хватает общения. Из-за плохого самочувствия, она не может посещать мероприятия, которые организованы в Красном Кресте для пожилых людей. Даже по дому она передвигается с помощью трости», - пояснили в пресс-службе Псковского Красного Креста.

Во время посещения пенсионерка немного рассказала о своей жизни, о детстве, на которое выпала фашистская оккупация и концлагерь. Всё пережитое в детстве помнит до настоящего времени и о том, что в 1943 году немцы насильно их увезли в Эстонию, далее они были перенаправлены в Латвию, и последнее их пребывание было в Германии в концлагере.

«Взрослых пленных гоняли на работу и за их труд кормили баландой. Чувство голода испытывали все: как взрослые, так и дети. Видела, как взрослых пленных немцы били плётками, - рассказала она гостям. - Находиться в этом концлагере было страшно. После освобождения в Псков вернулись только в сентябре 1945 года».

В завершении встречи гости вручили хозяйке небольшие подарки от Красного Креста.