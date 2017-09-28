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Общество

Красный Крест поздравил активистов «старшего возраста», родившихся в сентябре

В гостиной Псковского Красного Креста собрались участницы проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в г. Пскове», чтобы поздравить своих коллег по проекту, родившихся в сентябре. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Псковского Красного Креста.

«Новорожденными» месяца стали Лидия Петрова и Нина Доронькина.

Много теплых слов и сердечных пожеланий в адрес именинниц звучало на праздничной встрече в Гостиной Красного Креста. Приятным знаком внимания стали цветы и подарки. Мероприятие получилась очень душевным и по – домашнему уютным. В конце встречи именинницы искренне поблагодарили гостей и сотрудников Красного Креста за незабываемое торжество. 

В Псковском Красном Кресте отмечают, что такие коллективные празднования дней рождений и юбилеев благоприятно влияют на укрепление дружеских контактов, которые очень важны в преклонном возрасте. 

Праздничная встреча прошла в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в г. Пскове», финансируемым фондом «Память, ответственность, будущее» (Германия).

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