С 1 января 2018 года МРОТ увеличат до 9 489 рублей

22:04, 28 сентября 2017, ПАИ

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на расширенном заседании сообщил членам комитета по социальной политики Совета Федерации ФС РФ об основных направлениях развития социальной сферы в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2018 год. По словам члена Совета Федерации Елены Бибиковой, в своем выступлении глава Минтруда выделил основные задачи на 2018 год в социальной сфере — это, прежде всего, исполнение всех социальных обязательств и выполнение «майских указов» Президента РФ, отметив, что средства в федеральном бюджете на 2018 год на эти цели предусмотрены.

В 2018 году регионы получат дополнительную поддержку из федерального бюджета на повышение заработных плат в рамках «майских указов» в размере 80 млрд рублей, то есть в два раза больше, чем в 2017 году. Причем деньги должны дойти до учреждений в первые дни 2018 года, а не в первые месяцы, как это было раньше.

«С 1 января 2018 года МРОТ будет увеличен до 85% от уровня прожиточного минимума трудоспособного населения и составит 9 489 рублей, - сообщила Елена Бибикова. - А с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда будет уже 100 % прожиточного минимума».

Продолжается работа по созданию доступной среды для инвалидов, в частности, правительство внесло в Государственную думу законопроект об изменениях в закон о занятости, который вводит новые инструменты, связанные с сопровождением инвалидов при трудоустройстве. Кроме того, готовится пакет законопроектов, касающихся защиты прав инвалидов.

Как сообщила Елена Бибикова, с 1 января 2018 года предусматривается индексация страховых на 3,7%, с 1 февраля будут повышены все социальные выплаты федеральным льготникам на 3,2%, предполагается повышение с 1 апреля 2018 года государственных пенсий на 4,0% .