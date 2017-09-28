15 студентов-сирот в Псковской области получат стипендии от зарубежных благотворителей

22:08, 28 сентября 2017, ПАИ

Девятый учебный год подряд международный стипендиальный проект Псковского областного отделения Российского детского фонда получает поддержку от австрийских партнеров – благотворительной ассоциации «Маленькие сердца». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном отделении Российского детского фонда, в этом году поддержку получат 15 студентов-сирот, среди которых есть как продолжающие свое участие в проекте, так и новички.

Выпускниками прошлого учебного года стали 7 студентов, которых поддерживали благотворители из западной Европы через «Маленькие сердца». Четверо из них в наступившем учебном году благодаря надежной опоре в виде стипендии решились повысить уровень своего образования, например, смогли поступить в вуз после колледжа. Также состоялось традиционное пополнение рядов стипендиатов: в ходе конкурсного отбора три свободных места заняли достойнейшие среди студентов-сирот Псковской области, таким образом, число стипендиатов австрийской ассоциации на новый учебный год вновь составило 15 студентов. Все они при условии успешной учебы и выполнении правил проекта будут получать именную стипендию на учебные нужды на протяжении всего периода обучения, а также теплую поддержку и подарки от благотворителей на День рождения и Рождество.

Финансовая поддержка в рамках стипендиального проекта позволяет ребятам не ограничивать себя в тратах на учебные нужды: приобретать канцтовары и учебные материалы, оплачивать дополнительные курсы и занятия с репетиторами. Помимо ежемесячной финансовой поддержки сотрудниками Детского фонда осуществляется психосоциальное сопровождение стипендиатов, регулярные встречи и тренинги, а также помощь в преодолении жизненных трудностей.

Общее число участников стипендиального проекта на 2017-2018 учебный год составит 81 студент, и поддерживать их будут партнеры Детского фонда из благотворительного фонда «Rusland Direct» (Нидерланды), Общества помощи русским детям (США) и благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» (Австрия).