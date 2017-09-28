Предпринимателей Псковской области приглашают принять участие в Великолукской универсальной выставке
Предпринимателей Псковской области приглашают принять участие в 8-й Великолукской универсальной выставке, которая будет проходить с 24 по 26 ноября в городе Великие Луки в ДК ЛК. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великолукского района.
Для участников будет возможность провести мастер-классы, семинары и дегустации продовольственной продукции.
Организаторы выставки отмечают, что для бизнесменов это возможность сформировать долгосрочные партнерские отношения, а также повысить эффективность маркетинговой политики организации.
Разделы выставки:
- Продукты питания, сельское хозяйство
- Продукция для сада и дачи
- Строительство и ремонт
- Интерьер, мебель, дизайн
- Одежда, обувь, аксессуары
- Банки. Оценочная деятельность
- Товары для дома
- Техника и инструменты
- Ремесло и искусство
- Красота и здоровье
- Услуги, сервис
- Туризм
За более подробной информацией об условиях участия можно обратиться по адресу: г. Великие Луки, ул. Заслонова, 15, каб. 304. Адрес эл. почты maubin@list.ru. Телефоны для справок 8 (81153) 4-61-00, 8-900-99-55-109