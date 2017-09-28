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Общество

Предпринимателей Псковской области приглашают принять участие в Великолукской универсальной выставке

Предпринимателей Псковской области приглашают принять участие в 8-й Великолукской универсальной выставке, которая будет проходить с 24 по 26 ноября в городе Великие Луки в ДК ЛК. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великолукского района.

Для участников будет возможность провести мастер-классы, семинары и дегустации продовольственной продукции.

Организаторы выставки отмечают, что для бизнесменов это возможность сформировать долгосрочные партнерские отношения, а также повысить эффективность маркетинговой политики организации.

Разделы выставки:

- Продукты питания, сельское хозяйство

- Продукция для сада и дачи

- Строительство и ремонт

- Интерьер, мебель, дизайн

- Одежда, обувь, аксессуары

- Банки. Оценочная деятельность

- Товары для дома

- Техника и инструменты

- Ремесло и искусство

- Красота и здоровье

- Услуги, сервис

- Туризм

За более подробной информацией об условиях участия можно  обратиться по адресу: г. Великие Луки, ул. Заслонова, 15, каб. 304. Адрес эл. почты maubin@list.ru. Телефоны для справок 8 (81153) 4-61-00, 8-900-99-55-109

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