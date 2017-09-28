В России разработали систему тотального контроля за детьми в соцсетях

22:44, 28 сентября 2017, ПАИ

Родители могут отследить все интересы детей в социальных сетях. Как пишет «Российская газета», соответствующая система тотального контроля разработана в России компанией SocialDataHub.

«Мы предупредим, если ребенок стал интересоваться оружием, наркотиками, самоубийствами и т.д.; пишет комментарии и посты экстремистской, националистической, фашистской и т.п. направленности; вступил в группы с сомнительным или запрещенным контентом; у ребенка в друзьях появились сомнительные взрослые люди; с ребенком надо поговорить о сексе», - презентовал систему в Facebook основатель IT-компании Артур Хачуян.

Он добавил, что в качестве бонуса родителям будет предоставлена услуга «тематического профилирования интересов ребенка и помощь в выборе вуза и будущей специальности».

Кроме того, Хачуян заверил, что создатели проекта не читают личные сообщения и не планируют передавать информацию в какие-либо органы («потому что там уже все есть»). По его мнению, если ребенок еще не делает что-либо незаконное, но заинтересовался этим, об этом нужно предупреждать не государство, а родителей.

Услуга стоит от 150 рублей, при этом в первый месяц предоставляется бесплатно.