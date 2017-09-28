Конференция Псковского регионального отделения ООО «ВСМС» состоится 17 октября

22:58, 28 сентября 2017, ПАИ

Конференция Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» (ООО «ВСМС») состоится 17 октября в 15.00 в Городском культурном центре. Как сообщили Псковскому агентству информации в муниципалитете, такое решение было принято сегодня, 28 сентября, на заседании президиума регионального совета Псковского регионального отделения ООО «ВСМС», которое возглавил его председатель, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, глава города Пскова Иван Цецерский.

В рамках конференции планируется избрать делегатов и приглашённых участников на VI Съезд ООО «ВСМС», который состоится в Москве 8 ноября 2017 года. Норма представительства от каждого регионального отделения: делегаты – 3 человека, приглашённые участники – до 5 человек.