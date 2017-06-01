Администрация Палкинского района просит всех водителей соблюдать правила безопасности во время проведения ралли

22:16, 28 сентября 2017, ПАИ

30 сентября на территории Палкинского и Печорского районов пройдет трасса ралли «Cupper Псков – 2017». В связи с этим администрация района просит всех водителей соблюдать максимальную осторожность на территории, близкой к проведению соревнований.

На территории Палкинского района находятся два спец. участка: «Замошье (Печорский район) - Ботвино-Качаново» и «Качаново-Жуково-Стукалово-Луг». Движение транспорта по указанным дорогам будет перекрыто: «Замошье (Печорский район) - Ботвино-Качаново» с 09:26 до 12:00 и с 13:26 до 16:00, «Качаново-Жуково-Стукалово-Луг» с 09:46 до 12:15 и с 13:46 до 16:30.

В этот день по трассе ралли будут двигаться спортивные автомобили на высоких скоростях. Поэтому водители должны соблюдать некоторые правила безопасности:

· Не выезжать на трассу на мотоциклах, велосипедах и автомобилях после прохождения по трассе автомобиля комиссара по безопасности с включенными специальными сигналами;

· Следить за детьми, не оставляйте их без присмотра и не разрешайте им играть вблизи трассы ралли;

· По возможности убрать на время гонки транспортные средства и сельскохозяйственные машины с проезжей части дорог;

· Исключить появление на трассе ралли и вблизи нее скота и других домашних животных;

· Не выходить на дорогу, выберите безопасное место для просмотра соревнования. Не выходите за ограничительные ленты;

· При просмотре ралли не стоять спиной к приближающемуся автомобилю и помнить, что наиболее опасными являются внешние стороны всех поворотов, внутренние и внешние стороны поворотов, находящихся после прямых участков дорог, участки трассы слева и справа после трамплинов, а также после значительных ям и неровностей

· Выезд автомобилей на трассу возможен только после прохождения судейского автомобиля «Метла» с включенным зеленым проблесковым маяком.