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Туроператоров, отправляющих туристов без обратных билетов, могут исключить из реестра

Министр культуры РФ Владимир Мединский поручил проработать вопрос исключения из реестра туроператоров компании, которые отправляют туристов без обратных авиабилетов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

«Министр подчеркнул, что Ростуризм должен занять более жесткую позицию в контактах с Росавиацией с целью защиты прав туристов и неукоснительного соблюдения законодательства. Одновременно он дал поручение немедленно предупредить туроператоров о том, что отправление туристов без обратных билетов станет основанием для приостановки деятельности и рассмотрения вопроса об исключении из реестра туроператоров», - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, исключение из реестра автоматически ведет к запрету туроператору заниматься профессиональной туристской деятельностью, то есть уходу с рынка.

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