Туроператоров, отправляющих туристов без обратных билетов, могут исключить из реестра

22:26, 28 сентября 2017, ПАИ

Министр культуры РФ Владимир Мединский поручил проработать вопрос исключения из реестра туроператоров компании, которые отправляют туристов без обратных авиабилетов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

«Министр подчеркнул, что Ростуризм должен занять более жесткую позицию в контактах с Росавиацией с целью защиты прав туристов и неукоснительного соблюдения законодательства. Одновременно он дал поручение немедленно предупредить туроператоров о том, что отправление туристов без обратных билетов станет основанием для приостановки деятельности и рассмотрения вопроса об исключении из реестра туроператоров», - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, исключение из реестра автоматически ведет к запрету туроператору заниматься профессиональной туристской деятельностью, то есть уходу с рынка.