18-й этап Кубка России по ралли стартует сегодня на набережной Великой в Пскове

11:06, 29 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 29 сентября, в 18:30 в Пскове на набережной реки Великой у стен Кремля будет дан старт 18-ому этапу Кубка России по ралли. Здесь состоится официальная церемония открытия ралли «Cupper Псков-2017», в ходе которой состоится представление участников гонки и их проезд через стартовую арку, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области.

Технический старт гонки будет дан утром 30 сентября из окрестностей Изборска. Гонщики проедут 284 километров, из которых 80 — общая протяжённость шести скоростных участков. Финиш состоится в Пскове на улице Маргелова, в 21:00 в КСК «Супер» в концертном зале «Пароход» пройдёт церемония награждения победителей.

Напомним, что ралли «Cupper Псков-2017» также носит статус финала Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли, Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и финального этапа Кубка региона.

Заявки на участие в гонке подали 75 экипажей из разных городов России и Белоруссии. Псковичи будут стартовать в составе четырёх экипажей: под стартовым номером 22 на трассу уйдут мастера спорта Александра Горланова и его пилот из Калининграда Дмитрий Мячин на Ford Fiesta, по номером 26 - кандидат в мастера спорта Сергей Алексеев и ко-драйвер Екатерина Кожухарь из Нижнего Новгорода на ВАЗ - 2108, под номером 44 — единственный полностью псковский экипаж в составе Максима Павлова и Сергея Пушкаря на Ford Fiesta, под номером 55 - Никита Масюк из Санкт-Петербурга и псковичка Юлия Пащинская на ВАЗ-2108.