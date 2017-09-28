Компаньоны
28 сентября состоялась очередная, 12-я сессия Псковского областного Собрания депутатов. У корреспондента Псковского агентства информации не сложилось впечатление, что за время продолжительных летних каникул парламентарии из разных фракций соскучились друг по другу. Впрочем, напряженную атмосферу в зале заседаний можно объяснить тем, что именно на конец лета и начало осени в Псковской области пришлась необычайно острая и напряженная кампания по муниципальным выборам, существенно поднявшая «градус» политической борьбы в регионе.
Геноцид, досрочное голосование и прощание с трибуном
КОРОТКО:
«Десятиминутки гнева» у представителей большинства фракций предсказуемо касались минувших муниципальных выборов. Исключением стали лишь коммунисты: то ли им нечего было сказать на эту тему, то ли они не зацикливаются на «делах минувших», предпочитая смотреть в будущее. А вот справедливоросс Олег Брячак выступил с трибуны Собрания с последним обличительным спичем: он сложил полномочия регионального парламентария, чтобы сосредоточиться на работе в гордуме Пскова. И теперь к его манере выступлений стоит привыкать главе города Ивану Цецерскому.
Псковские коммунисты почти всегда действуют «перпендикулярно» очевидной логике. К примеру, когда впереди уже маячил день голосования, они посвящали «десятиминутки» международной обстановке и другим темам, весьма отдаленно связанным с региональной повесткой дня.
Вот и на первой после муниципальных выборов сессии первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, в отличие от коллег по оппозиции, не стал подводить итоги кампании, а поделился своими переживаниями относительно неутешительных цифр прогноза социально-экономического развития Псковской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
В прогнозе говорится о дальнейшем сокращении населения Псковской области. Речь, по мнению коммуниста, идет, не много ни мало, о «геноциде русских». Петр Алексеенко посетовал на отток рабочей силы из Псковской области в близлежащий Петербург и призвал региональные власти еще более настойчиво бороться с проблемой «зарплат в конвертах».
Переживает представитель КПРФ и за псковских ветеранов и пенсионеров. Особенно его расстраивает тот факт, что столичные старики получают доплату к пенсии и могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. «А наши что, в другом государстве живут?!» - возмутился он.
Корень зла коммунист не мог не увидеть в представителях «мира капитала». По информации Петра Алексеенко, российские банкиры в 2016 году заработали 500 миллиардов рублей: «Хватило бы на сто таких городов, как Псков!» Однако «деньги ушли в оффшоры» - уверенно заявил представитель КПРФ.
Лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг, выступавший следующим, говорил уже «на злобу дня»: о выборах, которые, по его мнению, «еще долго будут обсуждаться, служить предметом споров и анализа». Главной «фишкой» кампании, продолжил «яблочник», стало досрочное голосование, которое «существенно превысило свои естественные размеры», став «аномальным», и из инструмента реализации прав граждан превратилось в способ злоупотреблений.
«Анализ показывает, что досрочное голосование не было добровольным», - заявил Лев Шлосберг, недвусмысленно добавив, что в качестве инструмента принуждения к волеизъявлению использовались «административный и коммерческий ресурс, в том числе подкуп избирателей». «Насколько избранные таким образом органы могут являться представительными?» - задался риторическим вопросом политик. И сделал предсказание: «Как органы сформированы, так они и будут работать».
Псковские «Яблоко», по его словам, уже подготовило письмо председателю Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой с предложением внести изменения в федеральное законодательство, чтобы исключить возможность дальнейших злоупотреблений досрочным голосованием. «Результаты выборов должны быть такими, чтобы за них не было стыдно», - резюмировал Лев Маркович.
Региональному координатору ЛДПР Антону Минакову, которому досталось следующее слово, после этого оставалось лишь согласиться, что предыдущий оратор «все правильно сказал». «Данная кампания была самой грязной на моей памяти», - сообщил г-н Минаков, который на политической сцене Псковской области появился лишь в 2011 году. Выразив надежду, что «грязная» муниципальная кампания не скажется на работе областного Собрания, жириновец предложил: «Давайте не превращать работу Собрания в фарс!»
«Фарс» и «цирк», кстати, едва ли не любимые слова в политическом лексиконе лидера псковской «Справедливой России» Олега Брячака. Для него эта «десятиминутка» была последней: он сложил полномочия областного законотворца, принял мандат городского депутата и даже пытался баллотироваться на пост главы Пскова.
Последний выход на трибуну Собрания справедливоросс использовал «по полной программе». По его оценке, минувшая кампания была «самой интересной и насыщенной за последние года», причем «оппозиция провела ее на высочайшем уровне». В результате «партия власти», по словам г-на Брячака, «спустила с цепи все силовые структуры региона», которые в последние три недели кампании искали не грабителей и убийц, а агитаторов оппозиционных партий.
Олег Брячак в красках расписал, как силовики «прессовали» людей, работающих на оппозицию. По словам лидера «Справедливой России» творилось черти что: вооруженные по ночам люди врывались в дома ни в чем не повинных людей, переворачивали все вверх дном в поисках «подрывной литературы» и «буквально вытаскивали людей из постели на допрос». Тем не менее, констатировал политик, «оппозиционные кандидаты в количестве 10 человек стали депутатами», и «это небывалый по сегодняшним российским меркам результат».
«Выборы «Справедливая Россия» признает безоговорочно. Со стороны ТИК не было нарушений», - резюмировал Олег Брячак. А вот по поводу неудачных для него выборов главы Пскова у справедливоросса было прямо противоположное мнение. «Я не могу назвать это иначе, чем цирк и мошенничество!» - заявил г-н Брячак, напомнив: «В бюллетенях, отданных за Ивана Цецерского, мы увидели различные значки, поставленные разными пастами. Какое это тайное голосование?! Какое это волеизъявление?!» «Мы обязательно обратимся в суд и прокуратуру!» - пообещал политик.
Что же касается его собственной дальнейшей карьеры, то Олег Брячак подтвердил, что останется городским депутатом. «С вами было очень приятно работать», - обратился он к теперь уже практически бывшим коллегам и пояснил, что хочет быть максимально полезным для своих избирателей, а это возможно именно в гордуме, где количестве оппозиционных сил позволит работать более эффективно.
«Вы все достойные люди, истинно защищающие интересы своих избирателей. Но пока исполнительную власть нашей области возглавляет губернатор Турчак, у вас это не всегда получается. Но, я думаю, скоро все изменится и с такими депутатами наша область заживет по-другому», - не скупился на похвалы справедливоросс.
«Перебить» не самые приятные для единороссов ощущения от слов представителей «Яблока» и «Справедливой России» было призвано выступление депутата Госдумы РФ от Псковской области Александра Козловского. Парламентарий поздравил с избранием нового депутата областного Собрания, единоросса Андрея Корнева, а также всех избранных в муниципальные органы власти. «Как сказал Андрей Анатольевич Турчак, для нас есть одна партия - это Псковская область. Надеюсь, что избранные депутаты, вне зависимости от партийной принадлежности, будут занимать государственную позицию, активно взаимодействовать с депутатами и принимать решения, которые будут содействовать развитию региона. Со своей стороны обещаю использовать все возможности Государственной Думы для поддержания всех инициатив на благо области», - заявил думец.
Он напомнил, что не за горами выборы президента России. «Владимир Владимирович Путин является сегодня лидером страны, пользуется уважением у жителей Псковской области. Необходимо продолжить следовать стратегии развития региона, предложенной нашим губернатором, вести планомерную работу по увеличению доходной части бюджета Псковской области», - резюмировал Александр Козловский.
В числе первых вопросов сессии был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Брячака.
Председатель областного Собрания Александр Котов поблагодарил справедливоросса за совместную работу пожелал успеха в гордуме. Коллеги единогласно поддержали желание г-на Брячака покинуть Собрание. «Если бы вы так голосовали по тем законопроектам, которые я предлагал, было бы еще лучше…», - заметил лидер псковской «Справедливой России».
Блеск и нищета регионального капремонта
КОРОТКО:
В рамках «парламентского часа» на 12-й сессии депутаты по инициативе коммуниста Петра Алексеенко заслушали доклад генерального директора Фонда капремонта Псковской области Сергея Макарченко «О ходе капитального ремонта многоквартирных домов в Псковской области». Он сообщил депутатам, что из-за «дикого» недофинансирования фонд работает «не благодаря, а вопреки», но заверил, что раз он «на трибуне, а не на скамье подсудимых», то, значит, работа идет нормально.
Г-н Макарченко, сам в прошлом депутат регионального парламента, в отличие от большинства докладчиков держался с депутатами даже несколько запанибрата. Он сообщил, что на капремонт многоквартирных жилых домов в Псковской области до 2020 года понадобится более 15 миллиардов рублей при планируемой собираемости менее 1 миллиарда. Экономически обоснованный тариф в разы превосходит и нынешние, и планируемые платежи. А в региональном бюджете денег на софинансирование работ нет.
По состоянию на 1 сентября процент собираемости взносов на капремонт в Псковской области достиг 74,17%. «Это ниже среднего», - признал Сергей Макарченко. По его мнению, причина этого кроется в том, что в Псковской области не прописан механизм доставки квитанций «за капремонт»: фонду средства на это не выделяются, а управляющие компании выполнять «чужую» работу не хотят и находят в этом поддержку со стороны прокуратуры. К примеру в Новгородской области, где квитанции доставляет Почта России, собирают 84% платежей.
По словам г-на Макарченко, Фонду капремонта не хватает денег не только на оплату капремонта силами подрядчиков, но и на финансирование своей собственной работы. «Происходит дикое недофинансирование», - отметил директор фонда и заявил, что средств не хватает даже на заработную плату сотрудникам, учреждению не раз отключали за неуплату телефон, а единственная машина для выездов в муниципалитеты вот-вот развалится. По словам Сергея Макарченко, для нормальной работы в 2018 году фонду необходимо 57 миллионов рублей, но пока ему обещают выделить лишь 18.
При этом отвечая на вопрос, достаточный ли у фонда штат, Сергей Макарченко сообщил, что в отделе капремонта работают 12 человек, из них инженеров – 8. В результате, по его словам, на каждого специалиста приходится по 30 объектов в год вместо 5-6. «Я уже хочу окна заколотить, чтобы не вышли в них из-за переизбытка работы», - пошутил (хочется надеяться) он. «Но с 2019 , надеюсь, будет легче – многие дома переходят на спецсчета», - добавил Сергей Макарченко.
Складывалось впечатление, у фонда «чего ни хватись – ничего нет». Так, когда у его директора спросили, почему учреждение не выставляет счета собственникам нежилых помещений, он совершенно откровенно ответил: «Никто не расписал, где региональному оператору взять базу. Она бралась всеми правдами и неправдами, и незаконными тоже. Она постепенно набивается. Там где мы знаем, кто собственник, мы выставляем счета юрлицам».
Тем не менее, когда парламентарии поставили под сомнение качество работ по капремонту, г-н Макарченко не полез за словом в карман. «Поскольку я вещаю с трибуны, а не со скамьи подсудимых, то, полагаю, качество у нас достойное», - заявил он. И добавил, что работу фонда регулярно проверяют соответствующие органы.
Рассказ Сергея Макарченко произвел на парламентариев большое впечатление. «Программа начинает буксовать. Такими темпами мы будем около ста лет ремонтировать, не то, что старые – новые дома развалятся», - резюмировал инициатор обсуждения вопроса Петр Алексеенко. «Надо что-то делать: через пару лет фонд признают банкротом и мы останемся у разбитого корыта», - добавил он. Более конкретных предложений от представителя КПРФ не последовало.
Беспроцентный заём или 589 миллионов в кавычках
КОРОТКО:
Депутаты внесли изменения в бюджет на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов. Особый интерес у народных избранников вызвал беспроцентный заём в 589 миллионов рублей, который региону должна выдать Госкорпорация «Ростех». Эти средства пойдут на завершение строительства перинатального центра.
По итогам сессии доходная часть бюджета Псковской области на текущий год выросла на 855 миллионов 889 тысяч рублей. Доходы региональной казны на плановый период 2018-го и 2019-го годов планируется увеличить на 150 миллионов рублей за счёт роста поступлений от акцизов и налогов на доходы физических лиц.
Как сообщила парламентариям заместитель губернатора области - начальник финансового управления Татьяна Баринова, увеличение доходов бюджета, в том числе, происходит за счёт средств европейского гранта на 2 миллиона 64 тысячи рублей и за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 27 миллионов 940 тысяч рублей. Кроме того, регион получил субсидию в 32 миллиона рублей на строительство лучевого каньона для онкодиспансера, 2 миллиона 63 тысячи рублей – на содействие добровольному переселению соотечественников, 15 миллионов 295 тысяч рублей – на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса.
Ещё порядка 12 миллионов рублей составила субвенция на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для 63 детей-инвалидов, 36 миллионов – на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 500 тысяч – на единовременные выплаты медицинским работникам, столько же – на ежегодную выплату «Почётным донорам России».
Также, как сообщила Татьяна Баринова, область берёт беспроцентный заём в 589 миллионов рублей в Госкорпорации «Ростех». Эти средства, пояснила она, необходимы для окончания строительства перинатального центра. Работы, по словам начальника финуправления, нужно оплатить в текущем году. Заём согласован в Министерстве финансов РФ, проект договора находится на согласовании в Ростехе, заверила забеспокоившихся было депутатов Татьяна Баринова.
Правда, председатель бюджетного комитета Собрания Борис Полозов отметил, что в законе не предусмотрена возможность пополнения доходных статей бюджета с помощью займа и предложил взять это слово «заём» в кавычки.
«Амбарная книга», палочная система и замена фильтра
КОРОТКО:
Целый ряд вопросов, рассмотренных на сессии, касался правил проведения в регионе публичных мероприятий. Оппозиционеры, в частности, попытались застраховаться от ситуаций, когда облюбованные ими для митингов места оказываются заняты конкурентами, однако по факту пустуют. Впрочем, парламентское большинство усомнилось в наличии проблемы.
Депутаты приняли поправки в областной закон, регламентирующий порядок подачи уведомления о проведении публичных мероприятий на территории региона. Теперь, если проведение мероприятия запланировано на территории объекта культурного наследия или в границах зон охраны объекта, то уведомлять об этом необходимо администрацию муниципалитета, а не Псковской области, как раньше. Кроме того, были внесены уточнения в закон «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования».
Предполагается, что все это серьезно облегчит жизнь местным политикам.
А вот предложения представительницы «Справедливой России» Натальи Тудаковой установить ответственность организаторов за не уведомление своевременно об отказе проводить ранее заявленное публичное мероприятие, понимания у депутатского большинства не нашло. Не поддержали его представители и идею предупреждать заявителей об отсутствии свободных мест для сбора, создав специальную «амбарную книгу».
Представители оппозиции напрасно доказывали актуальность для них данных законопроектов. Коммунист Петр Алексеенко сообщил, что отделение КПРФ «столкнулось с такими случаями». «У нас принимали уведомление и говорили потом, что место занято. Непонятно было, как нас опередили. На месте никого не было. Партий у нас много, всем места может не хватать, мы понимаем, но должен быть какой-то порядок», - отметил Петр Алексеенко.
«Нет другого закона, который подвергался бы таким изменениям, - возмутился его соратник по партии Виктор Дуля. - Сколько можно его кастрировать? Видимо, в скором времени мы вообще перестанем уведомлять власти: соберемся и будем проводить. Попробуйте нас арестовать! С палками будем сопротивляться».
Этот фактический призыв к вооруженной борьбе (в семнадцатом-то году!) единороссы, как ни странно, пропустили мимо ушей. Алексей Севастьянов, отвечающий в фракции «партии власти» за троллинг оппозиции, лишь заметил: «Вы предлагаете какие-то журналы вести? Зачем? К сожалению, вы не можете сказать, сколько раз вам отказали, а то мы бы разобрали эти случаи».
А затем представители оппозиции неожиданно получили удар в спину. Руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков заметил, что ни он, не его коллеги ни разу не наталкивались на жесткое сопротивление администрации области. «На данный момент нет никаких претензий к Управлению внутренней политики, поэтому от голосования мы воздержимся», - пояснил он.
В итоге обе инициативы провалились.
Не получила поддержки и еще один «политический» законопроект оппозиции – исходившее от «Яблока» предложение отменить муниципальный фильтр на выборах губернатора. Лидер регионального отделения партии Лев Шлосберг предложил коллегам выйти с законодательной инициативой о том, чтобы распространить на выборы губернаторов тот же принцип, который действует при выдвижении кандидатов в Госдуму и заксобрания, когда парламентские партии освобождаются от сбора подписей.
Представители КПРФ и «Справедливой России» (которые, впрочем, фильтр в его нынешнем виде пока преодолевают) предложение предсказуемо поддержали. Но не тут-то было: парламентское большинство игры с фильтром незамедлительно пресекло.
Нехорошая компания или отсутствие смысловой нагрузки
КОРОТКО:
Но самые жаркие споры на 12-й сессии вызвало предложение председателя областного совета профсоюзов, члена фракции «Единой России» Ульяны Михайловой внести поправки в закон «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области». Представительница «партии власти» и примкнувшие к ней члены оппозиционных партий в итоге были названы «нехорошей компанией» и обвинены в популизме, но своего так и не добились.
Суть поправок, предложенных г-жой Михайловой, сводилась к установлению временного критерия для проведения индексации должностных окладов работников бюджетной сферы. Поправка в закон заключалась в том, что в текст статьи об индексации добавлялись слова «не реже одного раза в год».
По мнению Ульяны Михайловой, принятие данного законопроекта стало бы дополнительной гарантией по применению норм трудового законодательства в отношении работников бюджетной сферы. «Это, на мой взгляд, лояльное, компромиссное решение», - отметила Ульяна Михайлова и добавила, что это сдержит профсоюзных активистов от «нежелательных коллективных действий».
Эта скрытая угроза коллегам г-жи Михайловой по фракции явно не нравилась. «Мы разделяем обеспокоенность авторов законопроекта по оплате труда в бюджетной сфере, но с ними не согласились», - заявил председатель комитета по труду социальной политике Виктор Антонов. Он высказал мнение, что законопроект «несет деструктивный характер», поскольку столь незначительное увеличение зарплат вряд ли кого-то удовлетворит.
Председатель комитета по бюджету финансам и налоговой политике Борис Полозов сообщил, что члены его коллеги также рекомендуют областному Собранию отклонить данный законопроект. «Индексация – это одна из форм материального стимулирования и приведения оплаты труда в соответствие с окружающей действительностью», - отметил он и добавил, что существуют еще и майские указы президента, которые направлены на увеличение зарплаты целой категории бюджетных работников. Кроме того, в правительстве рассматривается вопрос о повышении МРОТ, что также приведет к пересмотру оплаты труда бюджетников [в тот же день стало известно, что с 1 января 2018 года МРОТ увеличат до 9 489 рублей].
Коммунистов слова единороссов о том, что увеличение зарплаты на пару сотен рублей людей не только не обрадует, но и оскорбит, привели в необычайное возбуждение. «Когда это было такое, чтобы люди с благодарностью не отнеслись к решениям, которые улучшат их благосостояние?!» - возмутился Виктор Дуля. «Это исключительно справедливое предложение, и нам необходимо его поддержать», - добавил представитель КПРФ.
Спикер областного Собрания Александр Котов в свою очередь отметил, что сегодня не рассматривается вопрос о том, индексировать или нет зарплату бюджетников: «Мы говорим о том, в каком порядке проводить индексацию». Он уточнил, что суть данного закона в том, чтобы поменять этот порядок и проводить индексацию ежегодно. Он напомнил, что в 2016 году при утверждении бюджета был принят пункт в постановление, в котором администрации Псковской области рекомендовалось предусмотреть средства на индексацию зарплат бюджетников за 2016 и 2017 годы. «Надо стремиться к тому, чтобы зарплата увеличилась пропорционально росту цен на товары и услуги. Здесь нет противников индексации заработной платы работникам бюджетной сферы», - подчеркнул Александр Котов.
Лидер ЛДПР Антон Минаков на этот раз не стал отмежевываться от стана оппозиции, но позицию жириновцев в этом вопросе сформулировал осторожно. Он заметил, что законопроект необходим, так как это шаг в верном направлении. «Если мы его отклоним, ничего хорошего в этом не будет», - сказал он и предложил принять документ в первом чтении, после чего созвать комиссию, которая займется его доработкой.
Депутат от партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова заявила, что временное закрепление критериев индексации – это хоть и незначительное, но гарантированное увеличение. К коллегам присоединился представитель партии «Яблоко» Лев Шлосберг, который попросил поддержать законопроект.
«Удивительная сплоченность оппозиции!», - язвительно констатировал Виктор Антонов. «Это явно политически ангажированный законопроект. Сам закон ничего не несет! Эти 200-300 рублей люди будут бросать нам в лицо!», - заявил он, упрекнув г-жу Михайлову в том, что она примкнула «к нехорошей компании».
Точку в дискуссии попыталась поставить сама Ульяна Михайлова. Любое увеличение заработной платы для работника – «это хорошо», - заявила она. И добавила, что «сегодня идет вопрос о самой простой гарантии – чтобы индексация носила регулярный характер».
Но Александр Котов в ответ повторил, что администрация Псковской области должна для этого исполнить постановление Собрания и предусмотреть необходимые суммы в бюджете на 2018 год и плановый период.
В итоге обсуждений проект закона был отклонен. А спикер Собрания, выступая с комментарием перед журналистами, еще раз подчеркнул: «Законопроект Ульяны Александровны Михайловой не несет никакой смысловой нагрузки. Голосуя против него, депутатское большинство руководствовалось этим соображением… Не хотелось бы использовать такие выражения, но это популистский проект. Прими мы его или нет - ничего не изменится в плане увеличения зарплаты».
Олег ТОМИЛИН