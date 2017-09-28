Компаньоны

ПОДРОБНОСТИ>>>

Псковские коммунисты почти всегда действуют «перпендикулярно» очевидной логике. К примеру, когда впереди уже маячил день голосования, они посвящали «десятиминутки» международной обстановке и другим темам, весьма отдаленно связанным с региональной повесткой дня.

Вот и на первой после муниципальных выборов сессии первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, в отличие от коллег по оппозиции, не стал подводить итоги кампании, а поделился своими переживаниями относительно неутешительных цифр прогноза социально-экономического развития Псковской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

В прогнозе говорится о дальнейшем сокращении населения Псковской области. Речь, по мнению коммуниста, идет, не много ни мало, о «геноциде русских». Петр Алексеенко посетовал на отток рабочей силы из Псковской области в близлежащий Петербург и призвал региональные власти еще более настойчиво бороться с проблемой «зарплат в конвертах».

Переживает представитель КПРФ и за псковских ветеранов и пенсионеров. Особенно его расстраивает тот факт, что столичные старики получают доплату к пенсии и могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. «А наши что, в другом государстве живут?!» - возмутился он.

Корень зла коммунист не мог не увидеть в представителях «мира капитала». По информации Петра Алексеенко, российские банкиры в 2016 году заработали 500 миллиардов рублей: «Хватило бы на сто таких городов, как Псков!» Однако «деньги ушли в оффшоры» - уверенно заявил представитель КПРФ.

Лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг, выступавший следующим, говорил уже «на злобу дня»: о выборах, которые, по его мнению, «еще долго будут обсуждаться, служить предметом споров и анализа». Главной «фишкой» кампании, продолжил «яблочник», стало досрочное голосование, которое «существенно превысило свои естественные размеры», став «аномальным», и из инструмента реализации прав граждан превратилось в способ злоупотреблений.

«Анализ показывает, что досрочное голосование не было добровольным», - заявил Лев Шлосберг, недвусмысленно добавив, что в качестве инструмента принуждения к волеизъявлению использовались «административный и коммерческий ресурс, в том числе подкуп избирателей». «Насколько избранные таким образом органы могут являться представительными?» - задался риторическим вопросом политик. И сделал предсказание: «Как органы сформированы, так они и будут работать».

Псковские «Яблоко», по его словам, уже подготовило письмо председателю Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой с предложением внести изменения в федеральное законодательство, чтобы исключить возможность дальнейших злоупотреблений досрочным голосованием. «Результаты выборов должны быть такими, чтобы за них не было стыдно», - резюмировал Лев Маркович.

Региональному координатору ЛДПР Антону Минакову, которому досталось следующее слово, после этого оставалось лишь согласиться, что предыдущий оратор «все правильно сказал». «Данная кампания была самой грязной на моей памяти», - сообщил г-н Минаков, который на политической сцене Псковской области появился лишь в 2011 году. Выразив надежду, что «грязная» муниципальная кампания не скажется на работе областного Собрания, жириновец предложил: «Давайте не превращать работу Собрания в фарс!»

«Фарс» и «цирк», кстати, едва ли не любимые слова в политическом лексиконе лидера псковской «Справедливой России» Олега Брячака. Для него эта «десятиминутка» была последней: он сложил полномочия областного законотворца, принял мандат городского депутата и даже пытался баллотироваться на пост главы Пскова.

Последний выход на трибуну Собрания справедливоросс использовал «по полной программе». По его оценке, минувшая кампания была «самой интересной и насыщенной за последние года», причем «оппозиция провела ее на высочайшем уровне». В результате «партия власти», по словам г-на Брячака, «спустила с цепи все силовые структуры региона», которые в последние три недели кампании искали не грабителей и убийц, а агитаторов оппозиционных партий.

Олег Брячак в красках расписал, как силовики «прессовали» людей, работающих на оппозицию. По словам лидера «Справедливой России» творилось черти что: вооруженные по ночам люди врывались в дома ни в чем не повинных людей, переворачивали все вверх дном в поисках «подрывной литературы» и «буквально вытаскивали людей из постели на допрос». Тем не менее, констатировал политик, «оппозиционные кандидаты в количестве 10 человек стали депутатами», и «это небывалый по сегодняшним российским меркам результат».

«Выборы «Справедливая Россия» признает безоговорочно. Со стороны ТИК не было нарушений», - резюмировал Олег Брячак. А вот по поводу неудачных для него выборов главы Пскова у справедливоросса было прямо противоположное мнение. «Я не могу назвать это иначе, чем цирк и мошенничество!» - заявил г-н Брячак, напомнив: «В бюллетенях, отданных за Ивана Цецерского, мы увидели различные значки, поставленные разными пастами. Какое это тайное голосование?! Какое это волеизъявление?!» «Мы обязательно обратимся в суд и прокуратуру!» - пообещал политик.

Что же касается его собственной дальнейшей карьеры, то Олег Брячак подтвердил, что останется городским депутатом. «С вами было очень приятно работать», - обратился он к теперь уже практически бывшим коллегам и пояснил, что хочет быть максимально полезным для своих избирателей, а это возможно именно в гордуме, где количестве оппозиционных сил позволит работать более эффективно.

«Вы все достойные люди, истинно защищающие интересы своих избирателей. Но пока исполнительную власть нашей области возглавляет губернатор Турчак, у вас это не всегда получается. Но, я думаю, скоро все изменится и с такими депутатами наша область заживет по-другому», - не скупился на похвалы справедливоросс.

«Перебить» не самые приятные для единороссов ощущения от слов представителей «Яблока» и «Справедливой России» было призвано выступление депутата Госдумы РФ от Псковской области Александра Козловского. Парламентарий поздравил с избранием нового депутата областного Собрания, единоросса Андрея Корнева, а также всех избранных в муниципальные органы власти. «Как сказал Андрей Анатольевич Турчак, для нас есть одна партия - это Псковская область. Надеюсь, что избранные депутаты, вне зависимости от партийной принадлежности, будут занимать государственную позицию, активно взаимодействовать с депутатами и принимать решения, которые будут содействовать развитию региона. Со своей стороны обещаю использовать все возможности Государственной Думы для поддержания всех инициатив на благо области», - заявил думец.

Он напомнил, что не за горами выборы президента России. «Владимир Владимирович Путин является сегодня лидером страны, пользуется уважением у жителей Псковской области. Необходимо продолжить следовать стратегии развития региона, предложенной нашим губернатором, вести планомерную работу по увеличению доходной части бюджета Псковской области», - резюмировал Александр Козловский.

В числе первых вопросов сессии был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Брячака.

Председатель областного Собрания Александр Котов поблагодарил справедливоросса за совместную работу пожелал успеха в гордуме. Коллеги единогласно поддержали желание г-на Брячака покинуть Собрание. «Если бы вы так голосовали по тем законопроектам, которые я предлагал, было бы еще лучше…», - заметил лидер псковской «Справедливой России».