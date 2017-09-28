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Общество

Судить о зиме по приметам и птичьим косточкам советует сегодня народный календарь

29 сентября по народному календарю наступил день Ефимии (Птичья костка), пишет сalend.ru.

В этот день отмечается память святой Евфимии Всехвальной, жившей в III – начале IV векf в Халкидоне. Согласно житию, она происходила из христианской семьи. Во времена гонений на христиан правитель города повелел собрать всех жителей на праздник в честь бога Марса. Местная христианская община в это время совершала свое богослужение, за что ее членов арестовали. Всех христиан отправили на суд к императору, а молодую Евфимию правитель оставил в городе и попытался соблазнить ее.

Когда девушка отвергла предложения правителя, ее подвергли истязаниям. Однако она осталась невредимой. Тогда Евфимию бросили к диким зверям. Все они стали ластиться к ней, лишь одна медведица нанесла ей рану. Вдруг послышался голос с неба, призывавший мученицу к себе. Евфимия тут же испустила дух, и в этот момент в городе произошло землетрясение, разрушившее языческие храмы.

В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимию (Евфимию) тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если cлышали гром — ждали бесснежную зиму.

Также в это время продолжали заготавливать капусту на зиму. Главным образом, ее квасили.

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