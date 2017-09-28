В России ожидается рекордный урожай гречки

08:36, 29 сентября 2017, ПАИ

Российские аграрии намерены установить рекорд по сбору урожая гречихи. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов агрорынка, в 2017 году урожай гречихи достигнет 1,7 млн т.

За год россияне в среднем потребляют до 850 тыс. т гречки. В этом году аграрии сделали ставку именно на гречиху, потому что она всегда популярна среди российского населения и как товар экспорта. Более того, рост урожая связан с увеличением посевных площадей, задействованных в этом сезоне.

В связи с данной тенденцией, специалисты прогнозируют снижение цен на гречку. По их словам, к концу года стоимость одного килограмма гречки может составить в среднем 40-45 рублей. Однако былых цен, 25 рублей за гречку, уже не будет, утверждают маркетологи.

Ранее издание сообщало, что цены на гречневую крупу в сентябре снизились вдвое по сравнению в с аналогичным периодом прошло года. Связано это с тем, что запасы гречихи в этом году намного больше, чем в прошлом.