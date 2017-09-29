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Общество

Отоларингологов поздравляют с профессиональным праздником 29 сентября

29 сентября в России отмечается День отоларинголога, пишет сalend.ru.

Оториноларингология — одна из областей медицины, которая занимается изучением анатомии и физиологии уха, горла, носа и его придаточных пазух, а также диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний этих органов. Практикующих в данной сфере врачей называют отоларингологами, но в России чаще всего и привычнее употребляется аббревиатура – «ЛОР» (сокращение от «ларингооторинолог»).

Еще в древних трактатах Египта, Индии и Греции имеются сведения о травмах, воспалительных заболеваниях носа, ушей, гортани и способах их лечения. Исследования и разработки в этой области медицины на протяжении истории всего научно-технического развития человечества не прекращались.

В России оториноларингология стала определяться в самостоятельную дисциплину в середине XVIII века, когда окончательно сформировались представления об анатомии и физиологии уха, горла и носа, и был разработан инструментарий для осмотра и проведения вмешательств на этих органах.

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