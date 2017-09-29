Верховный суд предложил увеличить размер госпошлины при подаче иска

09:02, 29 сентября 2017, ПАИ

Верховный суд России предложил увеличить размер государственной пошлины при подаче искового заявления, в частности, за расторжение брака придется заплатить в четыре раза больше. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что за обращение с требованием о взыскании алиментов предлагается отдавать вдвое больше, чем сейчас. Также увеличение размера госпошлины может затронуть споры и в арбитражных спорах о дорогом имуществе.

Эксперты считают, что Верховный суд таким образом хочет снизить нагрузку на судей, однако нововведение может обернуться и снижением доступности правосудия для россиян.

Специалисты уверены, что инициатива Верховного суда не отвечает гражданским требованиям и действует лишь в интересах судейского системы.