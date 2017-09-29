Суд обязал администрацию Печорского района предоставить бывшему воспитаннику интерната благоустроенное жилье

09:14, 29 сентября 2017, ПАИ

Суд обязал администрацию Печорского района предоставить бывшему воспитаннику интерната благоустроенное жилье по договору найма специализированного жилого помещения, отвечающее санитарно-техническим требованиям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В судебном заседании установлен факт невозможности проживания бывшего воспитанника интерната в ранее занимаемом им жилом помещении, поскольку в нем зарегистрированы 10 человек, и общая площадь, приходящаяся на одно лицо, меньше учетной площади, установленной решением Собрания депутатов района.

Хотя в январе 2014 года человек, в интересах которого прокуратура обратилась в суд, был включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, фактически жилье ему в течение длительного времени не предоставлено.

Прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил ее исковое заявление. Теперь администрация Печорского района должна обеспечить бывшего воспитанника интерната жильем площадью не менее 25 квадратных метров. Решение суда пока не вступило в законную силу.

