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Общество

Суд обязал администрацию Печорского района предоставить бывшему воспитаннику интерната благоустроенное жилье

Суд обязал администрацию Печорского района предоставить бывшему воспитаннику интерната благоустроенное жилье по договору найма специализированного жилого помещения, отвечающее санитарно-техническим требованиям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В судебном заседании установлен факт невозможности проживания бывшего воспитанника интерната в ранее занимаемом им жилом помещении, поскольку в нем зарегистрированы 10 человек, и общая площадь, приходящаяся на одно лицо, меньше учетной площади, установленной решением Собрания депутатов района.

Хотя в январе 2014 года человек, в интересах которого прокуратура обратилась в суд, был включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, фактически жилье ему в течение длительного времени не предоставлено.

Прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил ее исковое заявление. Теперь администрация Печорского района должна обеспечить бывшего воспитанника интерната жильем площадью не менее 25 квадратных метров. Решение суда пока не вступило в законную силу.
 

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