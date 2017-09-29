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Культура

Дмитрий Дюжев выступит в тандеме с Псковским симфоническим оркестром

26 октября в 19:00 на сцене БКЗ филармонии состоится псковская премьера музыкально-поэтического спектакля актера Дмитрия Дюжева и Псковского симфонического оркестра «Евгений Онегин». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Впервые ведущий актер России и крупнейший симфонический коллектив области представили этот моноспектакль в день открытия 51-го праздника поэзии в Пушкинских Горах. Тогда Дмитрий Дюжев отметил профессиональную работу оркестра и дирижера и выразил желание повторить программу в Пскове. Поэтому 26 октября «Евгений Онегин» впервые прозвучит с псковской сцены. 

Одной из особенностей этого поэтического спектакля станет то, что в нём прозвучит не всем известная музыка из оперы Петра Чайковского и партитура Сергея Прокофьева. Дирижер — Эдуард Банько. 

Билеты еще доступны. Их можно приобрести в кассе БКЗ на улице Некрасова, 24, в гипермаркете «Империал» и на сайте филармонии.
 

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