Более 26 тысяч пенсионеров-долгожителей проживают в Псковской области

19:49, 29 сентября 2017, ПАИ

По данным Отделения Пенсионного фонда в Псковской области проживает 26 452 человека в возрасте старше 80 лет. Среди них есть и долгожители. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе фонда.

В настоящее время в нашем регионе проживают 964 человека 90-летнего возраста, 200 человек в этом году отпраздновали 95-летие, 6 человек - 100-летний юбилей, а 14 человек перешагнули 100–летний рубеж. Самой старшей жительнице области из Великолукского района исполнилось 105 лет.

Лидером по числу долгожителей в нашем регионе является Псков (1025 человек), вторую позицию занимают Великие Луки (545 человек), третью – Невельский район (159 человек). Статус долгожителя не мешает некоторым пенсионерам продолжать работать. В Псковской области есть 4 работающих пенсионера-долгожителя. Самому старшему из них 91 год, он живет в Дедовичском районе.

Средний размер пенсии псковских долгожителей составляет 17 377 рублей. Среди Псковских долгожителей 930 человек ветераны Великой Отечественной войны. В сентябре 74 ветерана Великой Отечественной войны, проживающих в Псковской области, отметят 90- (65 человек) и 95-летние (9 человек) юбилеи.

Традиционно представительниц прекрасного пола среди юбиляров нашего региона значительно больше, чем мужчин. Так, из 74 сентябрьских долгожителей мужчин всего 11.

Напомним, что к ветеранам Великой Отечественной войны относятся: инвалиды войны; участники ВОВ; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; труженики тыла.