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Общество

В России впервые на десятки тысяч сократилось число призывников

В России впервые на десятки тысяч сократилось число призывников благодаря контрактникам, заявил первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. Об этом пишет РИА Новости.

«Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту», — сказал Бурдинский.

По его словам, продолжится комплектование научных и спортивных рот. Он пояснил, что сегодня работают 12 научных рот, в которых проходят службу 648 человек, а также четыре спортивные роты, где служит 381 человек.

Бурдинский напомнил, что 1 января вступили в силу изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», теперь отсрочка предоставляется учащимся в образовательных организациях среднего профессионального образования на весь период обучения.

«В этом году был уточнен перечень районов Крайнего Севера, где призыв граждан на военную службу будет осуществляться один раз в год (весной или осенью)», — сказал он.

Генерал добавил, что перед отправкой в войска все призывники будут переодеваться в повседневную форму одежды: для ВМФ — черного цвета, для ВКС и ВДВ — синего, для остальных видов и родов войск — защитного цвета.

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