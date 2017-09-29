17-летнюю великолучанку с родинкой на щеке продолжает разыскивать полиция

20:24, 29 сентября 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция разыскивает пропавшую 17-летнюю девушку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 26 августа около 10:00 в Великих Луках по месту жительства из квартиры по улице Гастелло ушла 17-летняя Далия Печерская. И до настоящего момента ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 17 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, на правой щеке - родинка. Была одета в синее платье с желтыми цветами до колен, куртку цвета кофе с молоком, на ногах – бело-голубые балетки.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (811-53) 5-27-94, 8-953-247-45-76 или 02.