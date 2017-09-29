0
21:26
Глава Пскова посетил праздник «Именины осени» в Детской деревне SOS-Псков
16:14
Сессия Псковской городской Думы 29 сентября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:09
Бывают странные сближенья
15:01
К 7 октября во всей Псковской области начнется отопительный сезон
14:35
Как бесплатно прожить 40 дней в США расскажут псковичам в лектории проекта «Ветка»
14:04
Испытания на право ношения черного берета прошли в псковском ОМОНе
12:15
Финальная фотосессия прошла у участниц «Миссис Бабушка Псков 2017»
Еще новости
Общество

17-летнюю великолучанку с родинкой на щеке продолжает разыскивать полиция

В Великих Луках полиция разыскивает пропавшую 17-летнюю девушку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 26 августа около 10:00 в Великих Луках по месту жительства из квартиры по улице Гастелло ушла 17-летняя Далия Печерская. И до настоящего момента ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 17 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, на правой щеке -  родинка. Была одета в синее платье с желтыми цветами до колен, куртку цвета кофе с молоком, на ногах – бело-голубые балетки.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам  (811-53) 5-27-94,  8-953-247-45-76  или  02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Пскова посетил праздник «Именины осени» в Детской деревне SOS-Псков
29 сентября 2017
Глава Пскова посетил праздник «Именины осени» в Детской деревне SOS-Псков
Сессия Псковской городской Думы 29 сентября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
29 сентября 2017
Сессия Псковской городской Думы 29 сентября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Бывают странные сближенья
29 сентября 2017
Бывают странные сближенья
К 7 октября во всей Псковской области начнется отопительный сезон
29 сентября 2017
К 7 октября во всей Псковской области начнется отопительный сезон 1
Как бесплатно прожить 40 дней в США расскажут псковичам в лектории проекта «Ветка»
29 сентября 2017
Как бесплатно прожить 40 дней в США расскажут псковичам в лектории проекта «Ветка»
Испытания на право ношения черного берета прошли в псковском ОМОНе
29 сентября 2017
Испытания на право ношения черного берета прошли в псковском ОМОНе
Финальная фотосессия прошла у участниц «Миссис Бабушка Псков 2017»
29 сентября 2017
Финальная фотосессия прошла у участниц «Миссис Бабушка Псков 2017» 2
Этнопроект Dream Percussion: На вашем празднике будет жарко
29 сентября 2017
Этнопроект Dream Percussion: На вашем празднике будет жарко

Идет загрузка...