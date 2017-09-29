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Общество

Профилактику мошенничества обсудили в Общественном совете при УМВД России по Пскову

В Пскове прошло очередное заседание Общественного совета при УМВД России по городу Пскову под председательством Виктора  Саханенка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В нем принял участие начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин.  В своем выступлении он познакомил собравшихся с состоянием оперативной обстановки на территории областного центра. При этом особое внимание он обратил на ситуацию, складывающуюся с различными  проявлениями мошенничества. Шла речь и о проблемах незаконного оборота наркотиков, а также  подростковой преступности.

Кроме того, в ходе заседания были внесены предложения, направленные на совершенствование работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних с привлечением к этой деятельности  всех субъектов профилактики, а также были определены и  дополнительные меры по повышению правовой грамотности граждан,  что позволит эффективнее пресекать факты мошенничества.

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