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Общество

Открыта вакансия директора Управления капитального строительства Псковской области

Объявлен конкурс на замещение должности директора государственного казенного учреждения Псковской области «Управление капитального строительства». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации региона.

Претенденты на пост должны соотвествовать определенным квалификационным требованиям: иметь высшее профессиональное образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», «Эксплуатация зданий и сооружений», «Водоснабжение и водоотведение», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Государственное и муниципальное управление»; стаж работы в строительстве не менее года или на руководящих должностях не менее года; знать основы строительства, права, трудового, административного и гражданского законодательства, организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения; владеть теорией и практикой управления персоналом учреждения.

Документы принимаются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 17:30 до 25 октября по адресу: город Псков, улица Ленина, 6А, комитет, кабинет № 15. Конкурс состоится 31 октября, он пройдет в два этапа: в форме тестовых испытаний (письменно) и собеседования с претендентами.

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