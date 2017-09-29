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Культура

Второй сезон цикла сеансов современной поэзии «Поэтопроектор» в Пскове откроют Юрий Орлицкий и Марат Исенов

30 сентября второй сезон цикла сеансов современной поэзии «Поэтопроектор» откроют поэты Юрий Орлицкий и Марат Исенов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Встреча состоится в 19:00 в медиа-холле театра. Вход свободный.

Юрий Орлицкйи - доктор филологических наук, профессор, поэт. Родился в 1952 году в Челябинске. Закончил Куйбышевский госуниверситет по специальности «русский язык и литература». Кандидатская диссертация «Свободный стих в русской советской поэзии 1960 - 1970-х годов» (М., МГУ, 1982). Специальность «теория литературы». Докторская диссертация «Взаимодействие стиха и прозы: типология переходных форм». (М., МГУ, 1992) . Специальность «теория литературы».

Работает в РГГУ, ведущий научный сотрудник учебно-научной лаборатории мандельштамоведения. Автор более 1000 статей по теории стиха и прозы и современной русской литературе, четырех литературоведческих книг (наиболее значительные из них - «Стих и проза в русской литературе», М., 2002 и «Динамика стиха и прозы в русской словесности». М., 2008). Организатор и участник 24 фестивалей русского свободного стиха.Как поэт печатался в «Антологии русского верлибра», альманахах и коллективных сборниках «День поэзии» (Москва), «Поэзия», «Стрелец», «Своим путем», « Речитатив», «Время «Ч», «Вчера, сегодня, завтра русского верлибра», «Коломенский альманах», «Итоги века», «Легко быть искренним», «Самое выгодное занятие», «По непрочному воздуху», «Перелом ангела», «Акт», «Черновик», журналах «Арион», «Футурум-арт», «Литературное обозрение», «Аутодафе», переводил Т. Элиота, Э. Паунда, других американских и турецких поэтов. Автор семи стихотворных книг.

Марат Исенов - поэт, автор-исполнитель песен. Родился в 1971 году в Алма-Ате, окончил РСШИ (Республиканская спецшкола-интернат с военной профориентацией), отслужил в рядах военных сил СССР в Германии, образование юридическое, по специальности не работал. Первые публикации в журнале «Аполлинарий», фонда «Мусагет. Автор трех книг: «Аутлендиш» (Алматы, 2003), «Житие можжевельника в дождь» (СПб, 2004), «Письма к Сэторо Канно» (Алматы, 2012), стихи публиковались в антологии «Освобожденный Уллис» (Москва, НЛО, 2004), «Зинзивер» (электронная версия) 2015 год. Участник Казахстанском бардовского фестивале 1998 года, спецприз фестиваля «Топос» (СПб 2003).

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