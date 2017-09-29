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Общество

Более 6 тысяч преступников задержала псковская Росгвардия за год своего существования

Сегодня, 29 сентября, исполняется год со дня образования Отдела Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

За это время, сотрудниками вневедомственной охраны задержано более 6 тысяч лиц, совершивших административные правонарушения, свыше 100 по подозрению в совершении преступлений, находящихся в розыске - 28. Краж с охраняемых объектов не допущено.

Сотрудники СОБР и ОМОН более 250 раз привлекались к проведению специальных мероприятий, в результате которых по подозрению в совершении преступлений задержано более 80 граждан, из незаконного оборота изъяты - наркотики, оружие и боеприпасы.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы оказали более 12 тысяч государственных услуг, выявили свыше 1 тысячи нарушений правил хранения и использования оружия, из незаконного оборота стражи порядка изъяли 1069 единиц оружия.

Кроме того, росгвардейцы обеспечили безопасность граждан при проведении целого ряда культурно-массовых и общественно-политических мероприятий, в том числе Дня города Пскова, Дня знаний и Единого дня голосования.

«Многие сотрудники и военнослужащие псковской Росгвардии, отличившиеся при выполнении служебных обязанностей по обеспечению правопорядка, награждены ведомственными наградами, а также благодарностями от взаимодействующих правоохранительных структур», - добавили в ведомстве.

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