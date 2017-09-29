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Общество

В Псковском перинатальном центре завершается внутренняя отделка

В Псковском перинатальном центре выполняются последние штрихи внутренней отделки. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

В частности, в здании укладывается плитка, устанавливается сантехника, двери, стелится линолеум. «Объём наружных работ остаётся не слишком значительный. Выполнено 80% фасада, завершаются работы по асфальту, тротуарной плитке, устанавливается забор. Приступили к облицовке перехода, закончено наружное освещение», - уточнил Александр Кузнецов.

Фото Александра Кузнецова

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