В Псковском перинатальном центре завершается внутренняя отделка

10:19, 29 сентября 2017, ПАИ

В Псковском перинатальном центре выполняются последние штрихи внутренней отделки. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

В частности, в здании укладывается плитка, устанавливается сантехника, двери, стелится линолеум. «Объём наружных работ остаётся не слишком значительный. Выполнено 80% фасада, завершаются работы по асфальту, тротуарной плитке, устанавливается забор. Приступили к облицовке перехода, закончено наружное освещение», - уточнил Александр Кузнецов.