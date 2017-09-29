Псков входит в топ-10 городов России для путешествий на Новый 2018 год

11:52, 29 сентября 2017, ПАИ

Псков входит в топ-10 городов России для путешествий на Новый 2018 год, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Топ-10 самых популярных городов России для отдыха на новогодние праздники-2018 составляют Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Ярославль, Екатеринбург, Вологда, Нижний Новгород и Псков. Рейтинг составлен по данным бронирования отелей и апартаментов с 30 декабря 2017 года по 7 января 2018 года.

По данным сервиса, туристы бронируют проживание в Пскове на новогодние каникулы в среднем на две ночи и тратят на проживание 3 тысяч рублей в сутки.

Для сравнения: в Санкт-Петербурге - на 5 ночей (3,5 тысяч рублей), а в Москве - на 4,5 ночи (4,1 тысячи рублей).