Грабитель с ножом отнял у псковички мобильный телефон и деньги

10:38, 29 сентября 2017, ПАИ

Вечером 28 сентября на улице Яна Фабрициуса в Пскове грабитель с ножом отнял у женщины мобильный телефон. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники полиции уже задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении.

По версии следствия, женщина шла по улице и разговаривала по мобильному телефону, к ней подошел неизвестный гражданин, выхватил нож и потребовал отдать ему телефон и деньги.

В это время по маршруту патрулирования следовал экипаж роты патрульно-постовой службы. Полицейские сразу заметили злоумышленника с ножом, угрожавшего прохожей, и задержали незнакомца на месте происшествия. Подозреваемым оказался 27-летний безработный, ранее судимый пскович. Нож изъят. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.