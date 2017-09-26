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Грабитель с ножом отнял у псковички мобильный телефон и деньги

Вечером 28 сентября на улице Яна Фабрициуса в Пскове грабитель с ножом отнял у женщины мобильный телефон. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники полиции уже задержали  мужчину, подозреваемого в разбойном нападении.

По версии следствия, женщина шла по улице и разговаривала по мобильному телефону, к ней подошел неизвестный гражданин, выхватил нож и потребовал отдать ему телефон и деньги.

В это время по маршруту патрулирования следовал экипаж  роты патрульно-постовой  службы. Полицейские  сразу заметили злоумышленника с ножом, угрожавшего прохожей, и задержали незнакомца на месте происшествия. Подозреваемым оказался  27-летний безработный, ранее судимый пскович. Нож  изъят. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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