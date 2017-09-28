В Псковской гордуме определились с численным составом фракций
В Псковской городской Думе определились с численным составом фракций. Об этом с сессии 29 сентября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
В состав фракции партии «Единая Россия» вошли 15 человек, ее возглавил депутат Денис Иванов, во фракции КПРФ 5 человек, ее возглавил Дмитрий Михайлов, в «Справедливой России» - 2 человека под руководством Юлии Пожидаевой, фракция «Яблока» представлена Артуром Гайдуком, фракция ЛДПР - Сергеем Барабановым. Самовыдвиженец Сергей Колосов остался вне фракций.