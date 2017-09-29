Елена Полонская, Сергей Гаврилов и Владимир Воробьёв могут стать заместителями главы Пскова

10:51, 29 сентября 2017, ПАИ

Елена Полонская, Сергей Гаврилов и Владимир Воробьёв претендуют на должности заместителей главы Пскова. Кк передает корреспондент Псковского агентства информации с сессии гордумы, глава Пскова Иван Цецерский отметил, что предлагать кандидатуры замов — его прерогатива. За включение этих трёх фамилий в бюллетень для тайного голосования выступили 25 депутатов.

Отметим, что только глава Пскова и два его заместителя будут работать на штатной основе.

Стать председателем комитета ПГД по бюджету, налогам и финансовому контролю пожелали Григорий Турчин и Елена Маницкая. На посты председателей остальных комитетов заявилось по одну кандидату: по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности - Григорий Стороненков, по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму - Валерий Тюменцев, по социальным вопросам и по молодёжной политике - Елена Полонская, по ЖКХ и благоусторойству — Сергей Гаврилов, который и раньше его возглавлял.

Председателем комиссии по регламенту и депутатской этике по решению депутатов может стать Владимир Воробьёв.