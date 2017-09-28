Олег Брячак объяснил, почему депутаты от оппозиции не пришли на инаугурацию главы Пскова

10:48, 29 сентября 2017, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак объяснил, почему представители оппозиции не пришли на инаугурацию главы Пскова, состоявшуюся вчера, 28 сентября. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с сессии гордумы.

Лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак вновь напомнил, что в ходе подведения итогов тайного голосования по кандидатуре главы Пскова, состоявшегося 22 сентября, выяснилось, что часть депутатов проставляла в бюллетенях не «галочки», причем делала это «цветными ручками».

«Вот это будет идти за вами всю вашу депутатскую деятельность! Может вы наберётесь мужества и проведёте по честному, без цветных ручек, и вас изберут, вот тогда мы и придём на вашу инаугурацию», - обратился он к главе Пскова Ивану Цецерскому.

В защиту главы города выступил единоросс Денис Иванов. «Цветков [Николай Цветков – председатель избирательной комиссии Псковской области - ПАИ] вам дал понять, что депутат может ставить любой знак, кроме подписи. Голосование проходило открыто, так что зря, что не пришли», - обратился он к оппозиционерам и призвал их «работать конструктивно».

Иван Цецерский также взял слово. «Не понимаю, почему вы ищите подвохи в «Единой России»? Ищите у себя. За меня проголосовало 16 человек. Ищите у себя!» - сказал он Олегу Брячаку. «Фракция «Единой России» - монолит, и вы нас не расшатаете, как бы вы не старались! – заявил он. - Если 4 депутата вы найдете, которые признают, что голосовали под нажимом, то мы переголосуем. И я гарантирую вам тогда и одну галочку и одну ручку».

«Не старайтесь с первых сессий навязывать свою позицию, противоречащую законодательству. Я не стоял над урной и не смотрел, кто и чем голосовал. Могу сказать точно, что фракция «Единой России» голосовала консолидировано и это наше право!» - добавил Иван Цецерский.

«Этот шлейф будет за вами тянуться…» - не сдавался Олег Брячак. «Да пусть тянется, хоть до конца жизни!» - парировал глава Пскова.