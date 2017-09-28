Олег Брячак объяснил, почему депутаты от оппозиции не пришли на инаугурацию главы Пскова
Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак объяснил, почему представители оппозиции не пришли на инаугурацию главы Пскова, состоявшуюся вчера, 28 сентября. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с сессии гордумы.
Лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак вновь напомнил, что в ходе подведения итогов тайного голосования по кандидатуре главы Пскова, состоявшегося 22 сентября, выяснилось, что часть депутатов проставляла в бюллетенях не «галочки», причем делала это «цветными ручками».
«Вот это будет идти за вами всю вашу депутатскую деятельность! Может вы наберётесь мужества и проведёте по честному, без цветных ручек, и вас изберут, вот тогда мы и придём на вашу инаугурацию», - обратился он к главе Пскова Ивану Цецерскому.
В защиту главы города выступил единоросс Денис Иванов. «Цветков [Николай Цветков – председатель избирательной комиссии Псковской области - ПАИ] вам дал понять, что депутат может ставить любой знак, кроме подписи. Голосование проходило открыто, так что зря, что не пришли», - обратился он к оппозиционерам и призвал их «работать конструктивно».
Иван Цецерский также взял слово. «Не понимаю, почему вы ищите подвохи в «Единой России»? Ищите у себя. За меня проголосовало 16 человек. Ищите у себя!» - сказал он Олегу Брячаку. «Фракция «Единой России» - монолит, и вы нас не расшатаете, как бы вы не старались! – заявил он. - Если 4 депутата вы найдете, которые признают, что голосовали под нажимом, то мы переголосуем. И я гарантирую вам тогда и одну галочку и одну ручку».
«Не старайтесь с первых сессий навязывать свою позицию, противоречащую законодательству. Я не стоял над урной и не смотрел, кто и чем голосовал. Могу сказать точно, что фракция «Единой России» голосовала консолидировано и это наше право!» - добавил Иван Цецерский.
«Этот шлейф будет за вами тянуться…» - не сдавался Олег Брячак. «Да пусть тянется, хоть до конца жизни!» - парировал глава Пскова.