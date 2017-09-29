Этнопроект Dream Percussion: На вашем празднике будет жарко

10:58, 29 сентября 2017, ПАИ

Музыканты этно-проекта Dream Percussion («Дрим Перкашн») уже известны псковичам: они приняли участие в открытии выставки «Свадьба EXPO`2017» и Медовом фестивале в Пскове. Dream Percussion раздвигает музыкальные рамки и экспериментирует с разными стилями. Ребята творчески переосмысливают материал и предлагают свое видение традиционной этнической музыки — совмещают зажигательные африканские ритмы и чарующие восточные напевы с современными трансовыми композициями.

Изюминка проекта — это необычные для северного слушателя инструменты. Сердцем проекта являются барабаны — африканские джембе, они задают ритм всей музыке. Зрители говорят, что, когда уши слышат барабаны, ноги иногда невозможно удержать от танцев.

Дыхание Dream Percussion — инструмент австралийских аборигенов — диджериду. Он наполняет атмосферу низкими трансовыми вибрациями, обладающими, по словам коренных жителей Австралии, лечебными свойствами.

Прекрасные звуки флейты под переливы бар-чаймс и тибетских чаш преисполнены красотой и спокойствием, как рассвет в горах. Вместе с экзотическими инструментами звучание флейты становится необычным и волнительным.

«Музыканты открыты для сотрудничества и новых встреч. Всё это богатство может оказаться и на вашем празднике. Звоните по телефонам: 8-921-215-40-03 или 8-953-252-97-50, пишите в личные сообщения «ВКонтакте», - добавили участники проекта.

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